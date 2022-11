Quand les humains ont-ils appris à cuisiner ?

Des universitaires et des chercheurs de plusieurs institutions ont analysé les restes d’une carpe de 2 mètres de long en Israël et ont trouvé des signes de techniques de cuisson pratiquées par les humains préhistoriques il y a environ 780 000 ans. Dans ce cas, la cuisson est définie comme la capacité de traiter les aliments à partir du contrôle de la température.

Jusqu’à présent, la preuve la plus ancienne de la cuisine remonte à environ 170 000 ans. Le débat sur le début de l’application de cette technique fait l’objet de nombreuses discussions scientifiques depuis plus d’un siècle. Le médecin. Zohar et Dr. Prévost, qui a participé à l’étude, a souligné que ce constat en dit long sur l’importance du poisson dans l’alimentation des humains et sur la stabilité économique de leur organisme.

Lire la suite:

De plus, l’équipe de recherche a pu reconstituer, pour la première fois, la population de poissons de l’ancien lac Hula en Israël et montrer que le lac abritait des espèces de poissons qui se sont éteintes au fil du temps. Ces poissons d’eau douce ont été trouvés en grand nombre et démontrent l’importance de ces animaux pour les moyens de subsistance de l’homme préhistorique, ainsi qu’illustrant la capacité des humains préhistoriques à contrôler le feu pour cuire les aliments et leur compréhension des avantages de la cuisson du poisson avant de le manger.

Dans l’étude, après avoir analysé l’émail des dents de ces poissons, les chercheurs ont pu prouver que ces animaux, capturés dans l’ancien lac Hula, étaient exposés à des températures de cuisson adéquates, et non simplement exposés au feu par défaut. Jusqu’à présent, les preuves de l’utilisation du feu pour la cuisson se sont limitées à certains sites associés à l’émergence de l’homo sapiens.

Image : Une assiette avec deux poissons entiers, des pommes et des carottes. Crédits : Lunov Mykola/

Selon le professeur Goren-Inbar, « La cuisson du poisson est évidente sur une période aussi longue et ininterrompue, ce qui indique une tradition continue de cuisson des aliments et peut même être liée aux capacités cognitives élevées des chasseurs-cueilleurs de la région. » Le professeur a affirmé que ces groupes étaient susceptibles de connaître profondément leur environnement et les ressources disponibles. « Acquérir les compétences nécessaires pour cuisiner des aliments marque une avancée évolutive significative, car cela a fourni un moyen supplémentaire d’utiliser de manière optimale les ressources alimentaires disponibles », a ajouté Goren-Inbar.

La cuisson des aliments peut avoir favorisé le développement du cerveau chez l’homme

L’équipe a observé que la cuisson des aliments (réduction de la consommation d’aliments crus et augmentation de la consommation d’aliments cuits) avait des implications importantes pour le développement et le comportement humains. Il est à noter que la consommation d’aliments cuits a réduit l’énergie de l’organisme impliquée dans la digestion, ce qui a permis le développement d’autres systèmes. De plus, des changements visuels ont été remarqués, tels que des changements structurels dans la mâchoire et le crâne. Certains scientifiques croient au développement du cerveau humain par la cuisson et la consommation de poisson.

Il est probable que la consommation et la recherche de poisson aient été la première étape sur la route des humains préhistoriques hors d’Afrique et indiquent la relation entre l’homme, l’environnement, le climat et la migration. L’usage du feu a également été décisif pour indiquer les voies de ces relations. Maintenant, les scientifiques espèrent trouver plus de sites et d’instruments qui corroborent cette découverte.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube🇧🇷 Abonnez-vous à notre chaîne !