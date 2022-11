Voir la station spatiale voler à la hauteur d’un avion

Vous êtes-vous déjà arrêté pour imaginer ce que ce serait si la Station spatiale internationale (ISS), située en orbite terrestre basse, était un peu plus près de la surface de la Terre ? A l’altitude d’un avion commercial ? Eh bien, un passionné d’avions y a non seulement pensé, mais a également créé une vidéo qui illustre la situation.

Benjamin Granville est responsable de la vidéo. Pour créer les images et les monter, il a utilisé le jeu populaire Microsoft Flight Simulator. Dans ce document, Graville peut projeter à quoi ressemblerait la Station spatiale internationale à seulement 10 000 pieds dans les airs. Le résultat était incroyable et terrifiant.

Dans la vidéo, la vitesse à laquelle l’ISS se déplace dans le ciel est de 27 600 km/h, quelque chose de vraiment rapide et impressionnant. Si quelqu’un se tenait debout et essayait de photographier l’objet passant dans le ciel, il devrait avoir l’appareil photo pointé vers le haut afin de cliquer rapidement, en presque une fraction de seconde.

À une altitude aussi basse, la Station spatiale internationale rencontrerait certains obstacles tels que la résistance de l’air qu’il faudrait surmonter pour pouvoir maintenir une vitesse aussi élevée et constante. Par conséquent, plusieurs pièces d’équipement auraient besoin d’être réajustées, ainsi que leurs matériaux de construction.

L’ISS ne survivrait pas en dehors de l’orbite terrestre basse

Dans le monde réel, contrairement à un avion, l’ISS tomberait simplement du ciel et succomberait à la gravité, car elle n’est pas conçue pour glisser dans les airs, ce qui pourrait être terrible selon l’endroit où elle atterrit.

Cependant, la vidéo servait davantage de démonstration amusante et extraordinaire de ce que ce serait de voir un objet si grand, si puissant et si bien connu des amateurs d’astronomie courir si vite et si près à travers les cieux. Il est à noter que bientôt, la Station Spatiale Internationale sera à la retraite.

