La tombe d’une reine inconnue découverte près de la tombe du roi Toutankhamon

Des archéologues ont découvert la pyramide d’une reine égyptienne inconnue à quelques pas de la tombe du roi Toutankhamon sur le site archéologique de Saqqarah à Gizeh, en Égypte. Par ailleurs, ils ont également découvert un certain nombre d’artefacts, de cercueils, de momies et de tunnels interconnectés.

Les chercheurs pensent avoir découvert un trésor de cercueils et de momies, qui pourraient appartenir à certains des généraux et conseillers les plus proches du roi Toutankhamon pendant son règne, qui s’est déroulé de 1333 avant JC jusqu’à sa mort en 1323 avant JC.

En plus des fouilles près de la tombe du roi Tut, les archéologues ont également porté leur attention sur la pyramide, qui appartenait à Teti, le premier roi de la sixième dynastie égyptienne. Selon une déclaration de l’égyptologue Zahi Hawass, ancien ministre égyptien des Antiquités, le roi Teti « était vénéré comme un dieu, alors les gens voulaient être enterrés près de lui.

Une pyramide découverte près de la tombe de Toutankhamon

Les chercheurs ont trouvé une pyramide commémorant une reine dont l’identité était auparavant inconnue. La reine en question s’appelait Neith « et elle n’a jamais été connue dans les archives historiques », a déclaré Hawass. « C’est incroyable de réécrire littéralement ce que nous savons de l’histoire, en ajoutant une nouvelle reine à nos records. »

Image : L’égyptologue Zahi Hawass et l’une des momies découvertes à Saqqarah, un site de fouilles à la périphérie du Caire. Crédits : Avec l’aimable autorisation de Zahi Hawass

En plus de la reine, 300 cercueils ont été découverts. Lorsque les chercheurs ont ouvert les cercueils, ils ont été surpris de trouver les momies en bon état, même après tant de siècles. De plus, 22 puits interconnectés allant de 9 à 18 mètres de profondeur ont été découverts. Enterré dans ces fosses, un « énorme sarcophage en calcaire » a été retrouvé, ainsi que les cercueils.

Selon Hawass, les cercueils étaient ornés d’images du livre des morts égyptien et même d’objets en or massif. « À l’intérieur des cercueils et des fosses funéraires se trouvent également divers artefacts, y compris des jeux comme l’ancien jeu de Senet, les shabtis [pequenas estatuetas]des statues du dieu Ptah-Sokar et même une hache en métal trouvée dans la main d’un soldat de l’armée », a ajouté l’égyptologue.

