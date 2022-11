Artemis 1 emmène le chiot Snoopy sur la lune

Aux premières heures de ce mercredi (16), la mégafusée Système de lancement spatial (SLS), de la NASA, a été lancé vers la Lune portant la capsule de l’équipage Orion sur le dessus, à travers la mission Artemis 1.

Le mégacomplexe véhiculaire de 98 mètres de haut a décollé de la plate-forme LC-39B du Kennedy Space Center en Floride à 3 h 47 (heure de Brasilia), commençant le vol inaugural tant attendu du nouveau programme d’exploration lunaire et de l’espace lointain. de l’agence spatiale américaine.

Lancement du vol Artemis 1, la première mission du nouveau programme d’exploration lunaire de la NASA, qui a eu lieu aux premières heures de ce mercredi (16). Image : NASA TV

Bien qu’il s’agisse d’une mission sans pilote, c’est-à-dire sans astronautes à bord, elle a un « passager » très spécial : le chien le plus intrépide de la bande dessinée, Snoopy ! Une poupée en peluche du personnage créé par le dessinateur américain Charles M. Schulz a été choisie pour être «l’indicateur de gravité zéro» dans la capsule Orion.

La poupée a été capturée par les caméras internes du vaisseau spatial flottant à l’intérieur du véhicule, portant une version miniature de l’uniforme de couleur citrouille appelé Système de survie de l’équipage Orion (OCSS) – une combinaison pressurisée conçue pour protéger les astronautes à l’intérieur de la capsule. Et c’est un vêtement authentique, fabriqué avec les mêmes matériaux qui seront utilisés par les astronautes dans les futures missions habitées.

Snoopy, l’indicateur d’apesanteur de la mission Artemis 1, photographié à l’intérieur de la capsule Orion. Image : NASA

Snoopy a déjà été dans l’espace. En octobre 2019, une peluche de 20 cm de haut a été transportée vers la Station spatiale internationale (ISS) à bord d’un vaisseau cargo Northrop Grumman Cygnus.

Deux mois plus tard, une peluche de 7 pouces portant une combinaison spatiale en similicuir blanc avec une écharpe rouge et une casquette de communication marron (ou comme l’appelle la NASA, une « casquette Snoopy ») sous un casque en plastique transparent a servi d’indicateur de Zéro gravité à bord d’OFT-1, le premier vol d’essai sans pilote du vaisseau spatial Starliner de Boeing – qui a échoué en essayant d’atteindre la bonne orbite.

Dans une interview accordée au site espace.com En 2021, Craig Schulz, fils du créateur de Snoopy et ses amis, était enthousiasmé par cette aventure spatiale du beagle le plus célèbre au monde. « Mon père a estimé que son association avec la NASA via Peanuts était l’un des deux aspects les plus importants de sa vie – l’autre étant son service pendant la Seconde Guerre mondiale. Je suis absolument ravi que Peanuts joue un rôle continu dans l’exploration de la NASA au 21e siècle avec la participation de Snoopy à la mission Artemis 1. »

Snoopy n’est pas seul sur le vol Artemis 1

Tel que rapporté par Apparence numérique en août, une clé USB contenant une liste avec les noms de plus de trois millions de personnes du monde entier a été emballée avec une variété d’objets qui ont été logés à l’intérieur de la capsule : des drapeaux de différents pays à une vis de la fusée qui a lancé le apollo mission 11, la première à faire atterrir des astronautes sur la Lune.

Une roche lunaire amenée sur Terre lors de cette mission est également dans le colis (ce ne sera tout simplement pas une sorte de « retour » car, cette première fois, la fusée n’atterrira pas encore sur la Lune). D’autres articles méritent d’être mentionnés, comme les boutons Snoopy et quatre poupées Playmobil, fabriquées par Lego, avec qui l’agence est depuis longtemps partenaire dans des initiatives d’apprentissage.

En tout, il y a 54 kg de fret, qui comprend également un grand nombre d’autocollants, de pin’s et d’autres souvenirs du programme Artemis qui seront distribués aux employés et collaborateurs de la NASA.

Une variété de graines ont également été encapsulées, qui seront ensuite données à un certain nombre d’organisations américaines d’enseignement et de recherche.

Et l’Agence spatiale européenne (ESA) a également un représentant mignon lors de ce voyage. Il est de nationalité germano-britannique et fait le bonheur des enfants du monde entier depuis 2007. On parle de la star d’un stop-motion en terre cuite réalisé par les sociétés Aardman Animations, HIT Entertainment et Nickelodeon Productions en partenariat avec la chaîne pour enfants Nick Jr. et CBBC : Shaun le mouton.

Shaun le Mouton a déjà l’expérience du vol en microgravité. Image : ESA/Aardman

Bien qu’il ne soit pas allé dans l’espace, comme son collègue américain, il a une expérience à son actif qui, bien qu’il ne s’agisse pas d’un vol spatial en soi, reproduit les mêmes conditions auxquelles sont confrontés les astronautes.

Shaun était à bord de l’avion spécial Airbus ‘Zero G’ A310 lors d’un de ses vols paraboliques qui recrée des conditions « en apesanteur » similaires à celles rencontrées dans l’espace.

Dans environ cinq jours, la capsule Orion atteindra la Lune. Le vaisseau spatial utilisera la gravité lunaire pour gagner en vitesse et se propulser à 40 000 miles au-delà de notre satellite naturel, à près d’un demi-million de miles de la Terre – plus loin que n’importe quel être humain ou animal en peluche n’a voyagé.

