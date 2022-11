Le radiotélescope solaire chinois prêt à observer le soleil

Ce dimanche (13), la Chine a achevé la construction du radiotélescope Radio solaire Daocheng, qui servira à observer directement le Soleil. L’information a été publiée dans le magazine la natureet la prédiction est que cet ensemble de télescopes, avec plus de 300 antennes en forme de parabole, sera inauguré en 2024.

Bien que l’investissement déboursé par le pays asiatique ait été élevé (l’équivalent d’environ 75 millions de reais), le retour attendu sous forme de science promet d’être encore plus important, car avec lui, il sera possible d’observer notre étoile dans les moindres détails, ouvrant la voie à de nouvelles recherches. .

Une vue aérienne du radiotélescope solaire Daocheng de Chine en construction près du bord du plateau tibétain. Crédits : China News Service / Liu Zhongyan

Les observations de ce nouveau radiotélescope au sol viendront compléter celles des équipements spatiaux, tels que les sondes Parker Solar Probe de la NASA et Solar Orbiter de l’Agence spatiale européenne (ESA), lancées respectivement en 2018 et 2020. En travaillant ensemble, ces télescopes fourniront des données sans précédent sur le Soleil.

Un avantage souligné par les scientifiques est que ce télescope commencera ses activités à un moment particulier du cycle de 11 ans du Soleil, car l’étoile sera dans une phase très active au cours des deux prochaines années. Cette heureuse coïncidence permettra de visualiser des événements solaires intenses, tels que des éruptions, des éjections de masse coronale et d’autres phénomènes à la surface de l’étoile.

La collaboration entre les télescopes et l’expertise dans l’observation du Soleil fournira des modèles qui peuvent faciliter les prévisions sur le temps solaire et son interaction avec la Terre. L’équipement promet un grand potentiel pour faire face aux problèmes résultant des éruptions solaires dangereuses, par exemple, qui sont capables de faire des ravages sur les satellites, les pannes du système GPS et plus encore.

