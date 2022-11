Des roches mystérieuses fournissent les premières preuves de la vie sur Terre

Une équipe internationale de chercheurs a trouvé des preuves solides que certaines formations rocheuses sont le résultat d’un processus biologique, qui pourrait percer le mystère de l’origine de la vie sur Terre.

Cependant, suivre les plus anciennes traces de vie sur la planète n’est pas une tâche facile. Le paléontologue Keyron Hickman-Lewis, du Muséum d’histoire naturelle du Royaume-Uni, a fait une analogie pour illustrer les difficultés de l’étude des roches. « Si un archéologue découvrait les fondations d’une ville en ruines, il saurait qu’elle a été construite par des gens, par des caractéristiques spécifiques telles que des portes, des routes et des briques. »

Échantillon de stromatolite de la Formation de Dresser. Crédits : James St. Jean/Flickr, CC BY 2.0

Les stromatolites sont des roches biosédimentaires stratifiées, formées il y a des milliards d’années à partir de l’activité microbienne dans les milieux aquatiques. Ce type de roche est répandu partout dans le monde. Les paléontologues identifient des fossiles plus anciens dans un marbre bleu vieux de 4,54 milliards d’années découvert en Australie. Il convient de noter qu’il est d’un intérêt profond pour chacun de savoir quand et où la vie s’est développée pour la première fois sur Terre.

Pour ce faire, les chercheurs ont utilisé plusieurs techniques dans cette étude et effectué plusieurs tests pour examiner les microstructures bidimensionnelles et tridimensionnelles des stromatolites. Aucun de ces tests n’a révélé de microfossiles ou de matériaux organiques, mais ils ont montré des structures et des caractéristiques compatibles avec une origine biologique.

La formation rocheuse peut sembler similaire sur Mars

L’équipe a également observé des formations de « palissade » en forme de pilier, cohérentes avec les modèles de roches connus pour se former lors de la croissance des microbes. Ces petits vides dans la roche correspondent au processus de dégazage ou de dessiccation de la matière organique en décomposition.

Ensemble, ces indices forment une preuve solide de l’origine biologique de ces anciennes couches rocheuses, ce qui en fait la plus ancienne preuve de la vie sur Terre. A partir de cette découverte, quelques hypothèses ont été émises concernant le cratère Jezero, sur Mars. S’il y avait de la vie sur la planète rouge, elle s’est probablement formée de la même manière que dans ces anciennes roches terrestres. Si le rover Persévérance trouve des roches similaires, la recherche de ces biosignatures fera l’objet d’un examen minutieux.

