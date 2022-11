La première extinction massive du règne animal a de nouvelles preuves

Notre planète a déjà connu cinq extinctions massives, la plus connue étant peut-être celle des dinosaures. Cependant, on croyait que le premier d’entre eux s’était produit il y a 440 millions d’années, entre la période ordovicienne et silurienne. Maintenant, les scientifiques ont découvert de nouvelles preuves qui indiquent une occurrence plus ancienne que cela, il y a 550 millions d’années, dans la période édiacarienne.

La période édiacarienne est la dernière étape de l’ère précambrienne. Époque antérieure à l’émergence de la vie multicellulaire et des ancêtres des animaux que nous connaissons aujourd’hui, à l’ère cambrienne. De nouvelles preuves indiquent que la première extinction massive s’est produite au cours de cette période.

Les animaux qui existaient à cette époque ressemblaient beaucoup aux feuilles des plantes fixées au sol sous-marin et certains étaient en forme de coquille, la plupart avaient un corps mou. Ces caractéristiques rendent la fossilisation difficile, rendant rare la découverte de fossiles de ces êtres vivants. Le paléontologue technique Scott Evans et ses collègues ont recueilli des données sur ces découvertes pour retracer l’existence de ces animaux et développer l’étude.

La première extinction de masse

Lors du passage entre Avalon (il y a 575 à 560 millions d’années), la première étape de l’Édiacarien, et la mer Blanche (il y a 560 à 550 millions d’années), des changements dans l’alimentation, la taille, les habitudes de vie et le niveau écologique des animaux ont été observés. Cependant, entre les périodes de la mer Blanche et de la Namibie (il y a 550 à 539 millions d’années), ces groupes d’animaux ont tout simplement cessé d’exister.

Le changement drastique de la biodiversité entre les étapes a déjà été observé, mais on pensait que cela était lié à l’échec de la préservation des restes de ces animaux. Même ainsi, si le changement de la biodiversité commençait à partir de l’évolution d’espèces anciennes vers de nouvelles, des preuves de chevauchement seraient trouvées sur elles. « Le déclin de la diversité parmi ces assemblages est révélateur d’un événement d’extinction, le pourcentage de genres perdus étant comparable à celui subi par les invertébrés marins lors des extinctions massives du » Big 5 « », soulignent Evans et ses collègues dans l’article.

En Namibie, seuls 14 des 70 genres existant au stade précédent ont été observés. Les survivants étaient des organismes plus gros, qui occupaient une plus grande surface proportionnellement au volume. Cela peut indiquer que ces animaux se sont adaptés pour vivre dans des conditions moins oxygénées dans les océans.

Les preuves géochimiques contribuent également à confirmer l’extinction de masse soulignée dans l’étude d’Evans. Une enquête de 2018 a examiné l’anoxie océanique, des événements passés sur terre où des parties de l’océan sont devenues pauvres en oxygène, dans 20% du fond marin à la fin de la période édiacarienne.

