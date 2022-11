Les esclaves étaient marqués comme du bétail dans l’Égypte ancienne.

Lors d’une enquête en Égypte, des chercheurs ont trouvé de petits artefacts usagés qui servaient probablement à faire des marques sur les esclaves, il y a environ 3 000 ans. Des documents et des illustrations soulignent qu’il s’agissait d’une pratique courante. De plus, ces instruments de marquage, en bronze, font désormais partie des collections du British Museum et du Petrie Museum of Egyptian Archaeology de l’University College London.

Selon une nouvelle étude, on estime que ces artefacts ont commencé à être utilisés dans le but de marquer les humains dans la 19e dynastie d’Égypte, à partir d’environ 1292 avant JC et ont duré jusqu’à la 25e dynastie, qui s’est terminée en 656 avant JC. La chercheuse Ella Karev a même pensé que ces parties étaient utilisées à d’autres fins, mais les marques produites seraient très faibles dans le cas du marquage des bovins.

Dans une interview avec la science en direct, Karev a déclaré qu’il n’excluait pas la possibilité qu’il ait également été utilisé sur des animaux, « mais nous n’avons aucune preuve que de petits animaux comme des chèvres soient marqués, et il y a tellement d’autres preuves que des humains sont marqués ». Les cicatrices de moins de quatre pouces deviennent pratiquement illisibles à mesure que les animaux grandissent.

Selon le chercheur, les marques de bétail sur les peintures égyptiennes antiques sont carrées ou rectangulaires et semblent être plus grandes que les outils exposés dans les musées. Il existe une similitude entre les objets en bronze égyptiens et ceux utilisés par les Européens pour marquer les Africains réduits en esclavage lors du commerce transatlantique du XIXe siècle.

Il est peu probable que ces artefacts aient été utilisés pour faire des tatouages, car les recherches montrent que le tatouage dans l’Égypte ancienne était presque exclusivement pratiqué sur des femmes et à des fins religieuses. De plus, tout le matériel et la technique utilisés dans les tatouages ​​étaient très différents de ceux utilisés dans les marquages.

Pour Karev, « c’est aux historiens de découvrir ce qui, dans le contexte, se passe réellement », en approfondissant l’histoire et les coutumes de l’époque. Dans certains cas, la marque d’une personne asservie peut être un « marqueur permanent d’un statut impermanent », précise le chercheur. « Ils n’avaient clairement aucun problème avec un ex-esclave prenant un nouveau nom, devenant entièrement égyptien, épousant une personne égyptienne libre et gravissant les échelons. »

Antonio Loprieno, un égyptologue de l’Université de Bâle en Suisse qui n’a pas participé à l’étude, a qualifié l’article de « fantastique travail d’érudition ». Apparemment, seuls les étrangers, plutôt que les Égyptiens de souche, semblent avoir été marqués avec ces instruments de cette manière, a-t-il déclaré à Live Science par e-mail. Loprieno a également noté que les idées modernes sur l’esclavage ne s’appliquaient pas en Égypte à l’époque observée et que davantage de preuves sont nécessaires sur les significations morales de l’esclavage dans l’Égypte ancienne.

