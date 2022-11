Des astronautes chinois montent à bord d’un cargo nouvellement arrivé à la gare de Tiangong

Dimanche dernier (13), les astronautes chinois de la mission Shenzhou 14 ont inauguré le vaisseau cargo Tianzhou 5 après son amarrage à la station spatiale récemment achevée du pays. Les soi-disant taikonautes sont alors entrés dans la capsule.

Lancé samedi 12 au sommet d’une fusée Longue Marche 7, le vaisseau spatial Tianzhou 5 est arrivé à la station spatiale Tiangong un peu plus de deux heures plus tard, établissant un nouveau record pour le temps de rendez-vous et d’amarrage le plus court. Les cargos précédents de Tianzhou mettaient environ 6,5 heures entre le lancement et l’amarrage.

Selon la chaîne chinoise CCTV+, l’astronaute Chen Dong, commandant de l’équipage de Shenzhou 14, et ses compagnons de mission Liu Yang et Cai Xuzhe, ont ouvert la porte de l’écoutille de la capsule à 3 h 18 (heure de Brasilia).

Le cargo transportait environ cinq tonnes de fournitures et de matériel pour les trois membres d’équipage, ainsi que 1 400 kg de propulseur pour aider la station spatiale à maintenir son orbite.

« Tianzhou 5 est équipé de huit réservoirs de stockage, tandis que Tianzhou 3 et 4 n’en ont que quatre chacun. Cette fois, elle transporte cinq ensembles d’équipements de charge utile pour trois expériences spatiales. Les unités expérimentales à deux cellules sont nouvelles », a déclaré Zhang Zhenhua, concepteur en chef adjoint du système de vaisseau spatial cargo à l’Académie chinoise des technologies spatiales. Le cargo de 10,6 mètres transportait également cinq CubeSats.

En forme de T, la station Tiangong se compose du module central Tianhe et des modules de recherche Wentian et Mengtian. Le cargo Tianzhou 5 et la capsule qui transportait l’équipage de Shenzhou 14 sont également amarrés au laboratoire orbital.

Plus tard ce mois-ci, les astronautes de la mission Shenzhou 15 devraient décoller pour un séjour d’environ six mois sur la station. Pendant une brève période, les deux équipages vivront ensemble à bord, étant la première fois que la station de Tiangong a pleine capacité.

