Hawaï fait face à la plus grande infestation de fourmis de feu de son histoire

Une vague record de minuscules fourmis de feu vole les habitants de Kauai, une île du Pacifique central qui fait partie d’Hawaï. D’après le site SFGateest la plus grande infestation depuis l’espèce Wasmannia auropunctata il a été détecté pour la première fois sur l’île il y a un peu plus de 20 ans. De plus, aucune infestation n’avait été signalée depuis au moins deux ans.

Une reine fourmi de feu et ses ouvrières. Image: Laboratoire de fourmis d’Hawaï

Dans une publication sur Facebook, le comité des espèces envahissantes de Kauai a averti que des millions de minuscules fourmis de feu avaient été découvertes dans le parc d’État de Wailua River, situé sur le côté est de l’île. L’organisme recommande à la population d’inspecter sa cour arrière au moins une fois par année, à titre préventif.

Dans les offices publics, des kits de test sont mis à disposition pour identifier les fourmis de l’espèce, dont les piqûres sont extrêmement douloureuses. Ces insectes causent des dommages à l’industrie agricole, en plus d’offrir des risques pour la santé des humains et des animaux domestiques, qui peuvent devenir aveugles.

Selon Heather Forester, de Laboratoire de fourmis d’Hawaï (Hawaii Ant Lab, en portugais), dans les zones fortement infestées, les fourmis peuvent en fait « s’installer » dans les maisons des gens. « Nous avons de nombreux rapports d’eux mordant les gens pendant qu’ils dorment dans leur lit. »

Le Hawaii Ant Laboratory est un programme de l’Université d’Hawaï dédié à l’amélioration des connaissances sur la biologie, la gestion et l’éradication des fourmis envahissantes.

Selon Forester, les piqûres peuvent provoquer des zébrures rouges et enflées avec une sensation de brûlure et des démangeaisons intenses qui durent des semaines. Parfois, ces fourmis peuvent aussi causer des lésions douloureuses remplies de pus.

Généralement, les morsures sont plus fréquentes sur le cou ou le tronc des personnes, qui confondent souvent les petites blessures avec une réaction allergique.

La nourriture empoisonnée est l’un des moyens de lutter contre ces insectes, qui peuvent apporter de la nourriture à la colonie et aider à l’extermination. Une autre alternative consiste à pulvériser des insecticides liquides ou des granulés autour des zones où les fourmis doivent être éliminées.

Selon l’ONG Arrêtez la fourmi, il existe de nombreuses fourmis différentes appelées fourmis de feu. La fourmi de feu tropicale (Solenopsis geminata) est à Hawaï depuis plus de cent ans, documenté pour la première fois à Kauai dans les années 1880, où il est maintenant largement établi. Déjà la présence de W. auropunctata, connue sous le nom de petite fourmi de feu, est plus récente. L’espèce a été détectée pour la première fois sur l’île en 1999.

Originaire d’Amérique centrale et du Sud, cette fourmi jaune rougeâtre de moins de 2 mm vit aussi bien dans les arbres que sur le sol des forêts tropicales. Ici au Brésil, on l’appelle populairement pixica.

Chez cette espèce, une seule colonie contient plusieurs reines. Les travailleurs protègent la famille royale et les mâles sont généralement rares, étant produits uniquement de façon saisonnière à des fins de reproduction. Après l’accouplement, leur but prend fin et ils meurent.

