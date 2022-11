Bezos veut envoyer sa petite amie dans l’espace (littéralement) en 2023

Jeff Bezos, le milliardaire propriétaire d’Amazon et l’un des pionniers de l’ère du tourisme spatial avec Blue Origin, compte envoyer sa petite amie, Lauren Sánchez, dans l’espace pour une mission qui devrait mettre en orbite un groupe de femmes en 2023. Le lancement se fera bien sûr sur une fusée Blue Origin, qui a déjà effectué six lancements avec des touristes dans l’espace, dont celui qui a emporté le Brésilien Victor Hespanha. Bezos, qui a déjà été dans l’espace en juillet 2021, ne devrait pas accompagner sa petite amie lors de son voyage. Dans une interview avec CNN, Sánchez a déclaré qu’il prévoyait de voyager avec un groupe de femmes qui n’ont pas encore été annoncées. Il n’y a toujours pas de date précise ni de détails sur le vol orbital qui devrait emmener le journaliste dans l’espace. Bezos a l’intention de faire un don de fortune Dans la même interview, Bezos a déclaré qu’il avait l’intention de faire don de la majeure partie de sa fortune dans la vie, mais il n’a pas donné de détails sur la manière dont il le fera. Le milliardaire de 124 milliards de dollars a déclaré que sa priorité était d’investir dans la lutte contre le changement climatique et de soutenir ceux qui réclament une plus grande égalité sociale. Bezos a expliqué qu’il travaillait actuellement sur un moyen de faire don de sa fortune. « Ce n’est pas facile », a expliqué le milliardaire. « Construire Amazon n’a pas été facile. Cela a demandé beaucoup de travail acharné, beaucoup de coéquipiers très intelligents, des coéquipiers qui travaillent dur, et je découvre – et je pense que Lauren découvre la même chose – que la charité, la philanthropie, est très similaire. Lire la suite: Samedi dernier, Bezos et Sanchez ont également annoncé un don de 100 millions de dollars à la chanteuse et philanthrope Dolly Parton, afin de diriger le montant vers des causes caritatives. Selon l’article du New York Times, en 2020, le milliardaire a promis de faire un don de 10 milliards de dollars américains pour lutter contre le changement climatique, une action qui fait partie de son initiative « Bezos Earth Fund ». Avant cela, son plus gros don était de 2 milliards de dollars pour soutenir les familles sans abri. Le fondateur d’Amazon est considéré par le classement Forbes comme la deuxième personne la plus riche du monde avec un patrimoine de 171 milliards de dollars, derrière seulement Elon Musk, PDG de Tesla et actuel propriétaire de Twitter avec un patrimoine de 219 milliards de dollars. Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !

