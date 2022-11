Artemis 1 : le lancement lunaire obtient le feu vert

La NASA a de nouveau donné son feu vert au lancement de la mission Artemis 1 ce mardi (15). Après deux retards de dernière minute, chaque décision est importante et il semble qu’aujourd’hui nous allons enfin faire le premier pas vers le retour des humains sur le sol lunaire.

Une analyse a été effectuée hier pour déterminer la sécurité du calfeutrage de la capsule Orion, car il existe un faible risque que le matériau se détache. « L’équipe de gestion de la mission a déterminé qu’il y a une faible probabilité que si du matériel supplémentaire est arraché, cela posera un risque critique pour le vol », indique le communiqué.

Cette dernière inspection a également remplacé un connecteur électrique ombilical sur un problème de queue d’hydrogène. « Bien que le remplacement du composant n’ait pas complètement résolu le problème, les ingénieurs disposent de sources d’informations redondantes fournies via le connecteur », ont-ils expliqué.

Si vous faites partie des milliards de personnes dans le monde qui attendent ce moment avec impatience, cela vaut la peine de régler votre réveil à l’heure pour le regarder, ainsi que le Apparence numériqueà cet événement historique.

La diffusion en direct via nos chaînes officielles sur YouTube, Facebook, Instagram, TwitterLinkedIn et TikTok, commence à 2h30 (heure de Brasília), avec une présentation par le rédacteur en chef du site Science et Espace, Lucas Soares, et par notre chroniqueur Marcelo Zurita, président de l’Associação Paraibana de Astronomia (APA), membre de la Sociedade Astronomica Brasileira (SAB) et directeur technique du Réseau brésilien d’observation des météores (BRAMON).

Artemis 1 et son objectif ambitieux

L’objectif principal de ce vol sans pilote est de tester des technologies essentielles pour toutes les autres missions du programme Artemis, telles que la fusée et la capsule elle-même, en plus des systèmes de communication et de survie. Trois mannequins humanoïdes (deux femmes et un homme) seront à bord du vaisseau spatial pour regardez les effets qu’une exposition excessive aux radiations peut générer sur le corps humain lors d’une mission lunaire à long terme.

Suite à cette mission, le prochain test majeur du vaisseau spatial Orion sera le vol Artemis 2, qui représentera le premier vol de la capsule avec un équipage à bord. A cette occasion, le même trajet que le vol sans pilote sera parcouru.

Plus tard, avec la mission Artemis 3, prévue pour 2025 ou 2026, la capsule atterrira enfin au pôle sud de la Lune, emmenant la première femme et la première personne noire de l’histoire à fouler le sol lunaire, plus d’un demi-siècle. siècle après la dernière fois où nous y étions, à travers les missions Apollo.

O Apparence numérique déjà abordé les différences entre les deux programmes (vous pouvez le regardez ici), et le principal est que, cette fois, l’objectif est de consolider une « seconde maison » pour l’espèce humaine, avec une base fixe pour l’exploration de l’espace lointain .

Cela indique établir une présence humaine durable sur et autour de la Lune, développer l’infrastructure qui nous permettra d’aller plus loin dans le système solaire. Si tout se passe comme prévu, cette installation, qui se veut basée sur le sol lunaire, fera de la Lune un véritable tremplin vers d’autres environnements célestes, avec Mars comme première cible.