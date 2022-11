Des trous de ver ont peut-être déjà été trouvés

De nombreux concepts de la physique spatiale ne sont présents que dans le domaine de la théorie, comme les fameux trous de ver. Présente dans de nombreuses œuvres de science-fiction comme un « pont » permettant de franchir des distances intergalactiques, cette hypothèse n’a jamais été prouvée, cependant, une nouvelle étude pourrait apporter davantage de preuves pour corroborer l’existence du phénomène.

Des chercheurs de l’Université de Sofia en Bulgarie affirment avoir créé un nouveau modèle de trous de ver. Fondamentalement, les scientifiques ont analysé une proposition faite par Nathan Rosen, un collègue d’Einstein qui a travaillé avec la théorie de la relativité du physicien. Rosen a montré que rien n’empêche un trou noir, profond et courbe, de relier deux pics escarpés et de former une sorte de pont.

Les trous de ver pourraient être la réalité

Cela pourrait relier des régions absurdement éloignées de l’espace-temps et changer la façon dont nous voyageons au-delà de la Terre. Bien sûr, tout cela dans le domaine de la théorie. L’équipe bulgare a développé un modèle « en appliquant le modèle simplifié d’un anneau de fluide magnétisé en orbite dans le plan équatorial, nous recherchons des signatures caractéristiques, qui pourraient distinguer les espaces-temps des trous de ver des trous noirs par leurs propriétés de polarisation ».

Les scientifiques ont analysé la technique utilisée pour enregistrer les premières photos de trous noirs, de M87* en 2019 et de Sagittarius A* plus tôt cette année. La conclusion est qu’il n’est peut-être pas possible de distinguer un trou noir d’un trou de ver. Selon cette logique, M87* pourrait très bien être un trou de ver.

En fait, des trous de ver pourraient être présents à l’extrémité des trous noirs, cachés. Cependant, ce n’est encore qu’une théorie et nécessite plus d’images du phénomène pour être étudié plus en profondeur.

Via Alerte scientifique

