Une vidéo montre un alligator retiré entier de l’estomac d’un serpent

Un groupe de chercheurs de l’État américain de Floride a ouvert un serpent python birman et a retiré un alligator de 1,5 mètre qui avait été avalé entier.

Selon la géoscientifique autonome Rosie Moore, le python euthanasié avec un estomac bombé a été livré à un laboratoire de recherche pour autopsie, dans le but de collecter des échantillons scientifiques et d’enquêter sur son alimentation. Elle a partagé une vidéo sur sa page Instagram dans laquelle l’alligator a été retiré du tube digestif du serpent de 5,5 mètres de long.

« En fait, j’ai trouvé ça assez dégoûtant aussi, même si j’ai l’habitude des autopsies et tout ça », a déclaré Rosie à CNN, ajoutant que les scientifiques prenaient des pauses pour quitter la pièce juste pour s’éloigner de l’odeur.

Le python a été trouvé dans le parc national des Everglades et tué par des responsables du parc. D’après le site initiéces serpents ont envahi la Floride de manière effrénée, faisant des ravages sur l’écosystème et décimant les espèces indigènes.

« Ils mangent notre faune indigène », a déclaré Mike Kirkland, un biologiste des espèces envahissantes qui gère le programme d’élimination des pythons pour le district de gestion de l’eau du sud de la Floride. « Et ils surpassent également les animaux indigènes pour la nourriture. »

Élevés comme animaux de compagnie, on soupçonne que les pythons birmans, qui comptent parmi les plus grands serpents du monde, pourraient avoir pénétré dans la nature sauvage de la Floride en étant relâchés par leurs propriétaires lorsqu’ils sont devenus trop grands. Et grâce à un manque de prédateurs et à un climat subtropical qui ressemble à leurs terres natales d’Asie du Sud-Est, ils ont proliféré dans la région. L’État compte maintenant 100 chasseurs de python agréés qui sont payés pour les capturer et les tuer.

Ces serpents ont un régime alimentaire varié et sont connus pour manger de petits mammifères, mais ont été aperçus en train de manger des animaux comme des cerfs de Virginie ou des alligators.

Ils avalent généralement leur repas entier, grâce à leur anatomie unique qui permet à leurs mâchoires de s’étendre suffisamment pour attraper des proies beaucoup plus grandes que la circonférence de leur propre corps.

En de très rares occasions, les pythons avalent également des humains entiers. Le mois dernier, une femme de 54 ans disparue en Indonésie a été retrouvée entière dans l’estomac de l’un de ces serpents, selon le site Internet. Alerte scientifique.

