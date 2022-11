La NASA maintient le lancement de la lune malgré la fusée endommagée par l’ouragan

Lundi après-midi, les responsables de la mission Artemis 1 de la NASA se sont réunis pour discuter de la préparation au vol de la méga-fusée. Système de lancement spatial (SLS) après les dommages mineurs causés par l’ouragan Nicole, qui a frappé jeudi la côte atlantique de la Floride.

Bien qu’une petite partie du véhicule ait été endommagée par des vents violents lors du phénomène, l’agence a choisi de maintenir le lancement vers la lune à l’aube de mercredi (16).

Représentation d’artiste du lancement de la fusée Space Launch System (SLS) de la NASA, avec la capsule Orion sur le dessus, qui devrait décoller à l’aube mercredi (16), malgré les dégâts détectés après le passage de l’ouragan Nicole. Image : Nasa/Divulgation

« La recommandation unanime à l’équipe était que nous étions en bonne position pour aller de l’avant et poursuivre le compte à rebours du lancement », a déclaré Jeremy Parsons, directeur adjoint du programme Earth Exploration Systems de la NASA au Space Center, lors d’une conférence de presse. ) à Cap Canaveral, en Floride.

Si tout se passe comme prévu lors des vérifications pré-vol supplémentaires et du processus d’approvisionnement cryogénique mardi, la mission Artemis 1 sera lancée à partir de la rampe de lancement 39B à 3 h 04 HE.

Selon la dernière mise à jour du site Web de la NASA, une bande de mastic isolant d’environ trois mètres appelée RTV, conçue pour lisser un petit espace à l’extérieur de la capsule Orion, a été gâchée par les vents de l’ouragan.

« Faible probabilité de risque critique », déclare le responsable de la NASA

D’après le site espace.comaprès avoir détecté les dommages, les ingénieurs craignaient que la partie manquante du calfatage ne crée un flux d’air indésirable pouvant entraîner une surchauffe pendant le lancement et le vol.

Ensuite, une « couture » a été faite entre une ogive sur le système d’abandon de lancement d’Orion et l’adaptateur du module d’équipage. Les risques potentiels que cela se produise lors du lancement ont été évalués. « L’équipe de gestion de la mission a déterminé qu’il y a une faible probabilité que si du matériel supplémentaire devait se rompre, cela poserait un risque critique pour le vol », indique le communiqué.

« Si nous avons un problème qui nous amène à répondre à l’un de nos critères d’interdiction, ce n’est peut-être pas notre jour », a déclaré Mike Sarafin, responsable de la mission Artemis au siège de la NASA à Washington, lors de la conférence de presse.

Parsons, pour sa part, a déclaré que s’il y a encore une chance que les responsables de mission découvrent des problèmes qui empêcheraient le lancement tôt le matin, il y a de quoi être fier de la façon dont les équipes responsables de la mission Artemis 1 ont persévéré jusqu’à présent. face aux nombreux revers rencontrés.

« Je ne peux pas être plus fier d’eux. Parce que je pense que si vous m’aviez demandé il y a quelques semaines si nous allions traverser une tempête comme l’ouragan Nicole et qu’ensuite nous aurions pu faire nettoyer le véhicule et en bon état, j’aurais dit ‘hé, les chances sont probablement faibles ». Mais cette équipe tire vraiment sur tous les cylindres », a déclaré Parsons.

Trampoline dans l’espace lointain

L’objectif principal de ce vol sans pilote est de tester des technologies essentielles pour toutes les autres missions du programme Artemis, telles que la fusée et la capsule elle-même, en plus des systèmes de communication et de survie. Trois mannequins humanoïdes (deux femmes et un homme) seront à bord du vaisseau spatial pour regardez les effets qu’une exposition excessive aux radiations peut avoir sur le corps humain lors d’une mission lunaire de longue durée.

L’illustration 3D montre la capsule Orion, qui décollera vers la Lune au sommet de la méga-fusée Space Launch System (SLS) à l’aube ce mercredi (16). Image : Nostalgie de l’infini –

Après cette mission, le prochain test majeur du vaisseau spatial Orion sera le vol Artemis 2, qui représentera le premier vol de la capsule avec équipage à bord. A cette occasion, le même itinéraire que le vol sans pilote sera couvert.

Plus tard, avec la mission Artemis 3, prévue pour 2025 ou 2026, la capsule se posera enfin sur le pôle sud de la Lune, emmenant la première femme et la première personne noire de l’histoire à poser le pied sur le sol lunaire, plus d’un demi-siècle après la dernière fois que nous y étions, à travers les missions Apollo.

O Apparence numérique déjà discuté des différences entre les deux programmes (vous pouvez le regardez ici), et le principal est que, cette fois, l’objectif est de consolider une « seconde maison » pour l’espèce humaine, avec une base fixe pour l’exploration de l’espace lointain.

Cela indique établir une présence humaine durable sur et autour de la Lune, développer l’infrastructure qui nous permettra d’aller plus loin dans le système solaire. Si tout se passe comme prévu, cette installation, qui se veut basée sur le sol lunaire, fera de la Lune un véritable tremplin vers d’autres environnements célestes, avec Mars comme première cible.

