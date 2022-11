Retour sur la Lune : découvrez comment regarder le lancement de la mission Artemis 1 ce matin

Enfin, après plus de dix ans depuis qu’il a commencé à être développé, le Système de lancement spatial (SLS), de la NASA, sera lancé vers la Lune à l’aube du mercredi (16). Si vous faites partie des milliards de personnes dans le monde qui attendent ce moment avec impatience, cela vaut la peine de régler votre réveil à l’heure pour le regarder, ainsi que le Apparence numériqueà cet événement historique.

Composé de l’hélice du même nom et de la capsule de l’équipage Orion, le complexe de véhicules de 98 m de haut doit décoller de la plate-forme LC-39B du Kennedy Space Center à Cap Canaveral, en Floride, à 03h04, à partir de la soi-disant très attendue mission Artemis 1, le vol inaugural du nouveau programme d’exploration spatiale et lunaire de l’agence spatiale américaine.

La méga-fusée Space Launch System (SLS) positionnée sur la rampe de lancement LC-39B au Kennedy Space Center. Image : Télévision de la NASA

L’objectif principal de ce vol sans pilote est de tester des technologies essentielles pour toutes les autres missions du programme Artemis, telles que la fusée et la capsule elle-même, en plus des systèmes de communication et de survie. Trois mannequins humanoïdes (deux femmes et un homme) seront à bord du vaisseau spatial pour regardez les effets qu’une exposition excessive aux radiations peut avoir sur le corps humain lors d’une mission lunaire de longue durée.

Il convient de rappeler que cette sortie a été reportée à plusieurs reprises (et pour diverses raisons). L’extension la plus récente a été motivée par le passage de l’ouragan Nicole sur la côte atlantique de Flora, obligeant la NASA à décider d’annuler le vol prévu lundi (14).

Cependant, la fusée est restée positionnée sur la rampe de lancement, étant pleinement exposée au phénomène. Après que les ingénieurs ont procédé à leurs inspections, des dommages ont été constatés sur le véhicule, mais rien n’a empêché ses grands débuts tant attendus.

Propulsée par une paire de propulseurs à cinq segments et quatre moteurs à liquide RS-25, la fusée doit subir une pression dynamique maximale (la période de plus grande force atmosphérique dans sa structure) environ 90 secondes après le décollage.

Ensuite, les propulseurs manqueront de combustible solide et seront distribués. Peu de temps après, les carénages devraient être jetés, exposant les panneaux solaires de la capsule Orion.

Au cours de la montée en orbite d’environ 8 minutes, les moteurs de l’étage central du SLS auront épuisé tout leur carburant liquide et se seront arrêtés. À ce moment, la capsule Orion se détache de la fusée, continuant à orbiter autour de notre planète avec l’étage de propulsion cryogénique provisoire (ICPS), plus ou moins à la même altitude que la Station spatiale internationale (ISS) – environ 450 000 km au-dessus de la la surface de la terre.

L’illustration 3D montre la capsule Orion, qui décollera vers la Lune au sommet de la méga-fusée Space Launch System (SLS) à l’aube ce mercredi (16). Image : Nostalgie de l’infini –

Au cours de cette première orbite, Orion déploiera ses panneaux solaires, n’ayant plus besoin d’utiliser la batterie à partir de ce moment. Les panneaux seront disposés en position portante en vue de la manœuvre de levage du périgée, pilotée par l’ICPS.

Une fois les dernières vérifications des systèmes d’Orion terminées, la combustion par injection translunaire (TLI) aura lieu, qui durera environ 20 minutes, augmentant la vitesse du vaisseau spatial de plus de 2,7 km/s (plus rapide que l’échappement d’une balle de fusil), ce qui le tirera en orbite lunaire.

Après la combustion du TLI, l’adaptateur Orion reste dans l’ICPS et se sépare de la capsule. Une fois mis au rebut, il déploiera 13 CubeSats dans l’espace, chacun avec sa propre mission scientifique et technologique. L’un d’eux, par exemple, est le CubeSat pour l’étude des particules solaires (CuSP), qui contient un satellite météorologique pour étudier le vent solaire. Un autre, nommé NEA Scout, examinera un astéroïde.

Jusqu’à l’orbite lunaire, qui devrait prendre environ quatre jours, les ingénieurs de la NASA surveilleront le vaisseau spatial pour Réseau de l’espace lointaintestant sa capacité à naviguer, à communiquer et à fonctionner dans un environnement spatial lointain.

En atteignant la Lune, le module de service européen, conçu et déployé sur Orion par l’Agence spatiale européenne (ESA), sera utilisé pour effectuer une manœuvre qui utilisera la gravité lunaire pour permettre au vaisseau spatial d’entrer dans la soi-disant « orbite rétrograde lointaine ». ” sur la Lune. . « Rétrograde » fait référence au fait que la capsule tournera autour de la Lune dans la direction opposée à la façon dont la Lune orbite autour de la Terre. Et «lointain» indique pratiquement qu’Orion atteindra 64 000 km au-delà de notre satellite naturel, ce qui représente le point le plus éloigné de l’espace lointain auquel un vaisseau spatial d’équipage ait jamais été.

La capsule Orion utilisera l’influence gravitationnelle de la Lune pour se propulser plus profondément dans l’espace. Image : NASA/Tumblr

À quoi ressemblera le retour de la capsule Orion sur Terre ?

Après environ six jours sur cette orbite, la capsule reviendra au point le plus proche de la Lune, à 100 km d’altitude, d’où il est possible d’observer les caractéristiques distinctes de la surface lunaire, y compris ses cratères d’impact. Ensuite, il utilisera ce survol rapproché pour utiliser l’attraction gravitationnelle de la Lune pour accélérer vers la Terre.

En route, il écartera le module de service, pour rentrer dans l’atmosphère à 40 200 km/h. À ce moment-là, la capsule connaîtra des températures de près de 2 800 degrés Celsius, étant protégée par le plus grand bouclier thermique au monde (cinq mètres de diamètre).

Après une rentrée en toute sécurité, les parachutes se déploieront pour assurer une plongée précise dans l’océan Pacifique au large des côtes de la Californie, ce qui représente le test ultime du vaisseau spatial.

Au cours de la mission Artemis 1, qui devrait durer environ 25 jours, la capsule Orion parcourra plus de 2,1 millions de kilomètres, battant le record du temps où tout véhicule conçu pour transporter des humains s’est rendu dans l’espace sans s’amarrer à une station spatiale.

Trampoline dans l’espace lointain

Après cette mission, le prochain test majeur du vaisseau spatial Orion sera le vol Artemis 2, qui représentera le premier vol de la capsule avec équipage à bord. A cette occasion, le même itinéraire que le vol sans pilote sera couvert.

Plus tard, avec la mission Artemis 3, prévue pour 2025 ou 2026, la capsule se posera enfin sur le pôle sud de la Lune, emmenant la première femme et la première personne noire de l’histoire à poser le pied sur le sol lunaire, plus d’un demi-siècle après la dernière fois que nous y étions, à travers les missions Apollo.

O Apparence numérique déjà discuté des différences entre les deux programmes (vous pouvez le regardez ici), et le principal est que, cette fois, l’objectif est de consolider une « seconde maison » pour l’espèce humaine, avec une base fixe pour l’exploration de l’espace lointain.

Cela indique établir une présence humaine durable sur et autour de la Lune, développer l’infrastructure qui nous permettra d’aller plus loin dans le système solaire. Si tout se passe comme prévu, cette installation, qui se veut basée sur le sol lunaire, fera de la Lune un véritable tremplin vers d’autres environnements célestes, avec Mars comme première cible.

