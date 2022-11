Une planète semblable à la Terre a été dévorée par des étoiles il y a des milliards d’années

Les scientifiques ont trouvé des éléments dans l’atmosphère de l’étoile bleue, connue sous le nom de WD J1922+ 0233, située à environ 90 années-lumière de la Terre, qui les ont amenés à croire qu’elle consommait une planète très similaire à celle sur laquelle nous vivons. On estime que la naine blanche, qui est incroyablement petite et faible, s’est formée il y a environ 10,2 milliards d’années.

Selon l’astrophysicienne Abbigail Elms de l’Université de Warwick au Royaume-Uni, les scientifiques découvrent des vestiges stellaires plus anciens de la Voie lactée qui sont pollués par des planètes semblables à la Terre et que ces planètes se sont éteintes bien avant même que la Terre ne soit formée », a ajouté Elms.

Lire la suite:

Dans l’étude, les astronomes ont souligné qu’ils ne savent toujours pas quels éléments sont en jeu dans ces cas, mais ils sont de plus en plus aptes à identifier quelles caractéristiques d’absorption et d’émission dans un spectre sont associées à quels éléments, ce qui représente une avancée majeure dans ce domaine. champ. .

L’étoile a consommé une planète semblable à la Terre

Les étoiles naines blanches, ayant déjà consommé tout le carburant de leur noyau, diminuent lentement leur température à un rythme connu. Grâce à ces informations, les chercheurs ont pu évaluer depuis combien de temps ils se sont formés à la mort d’une étoile semblable au Soleil.

Image : Zakharchouk –

La lumière émise par une étoile en dit long sur la composition chimique de son atmosphère, car toutes les longueurs d’onde ne sont pas émises de la même manière : certaines sont plus fortes, d’autres plus faibles, car les éléments peuvent absorber et réémettre de la lumière.

Les débris polluant WD J1922 + 0233 ont une composition similaire à la croûte continentale terrestre, ce qui suggère qu’une planète a vécu et est morte il y a des milliards d’années avant la formation du système solaire et que ses débris ont été laissés en orbite autour d’une étoile naine, qui avant de traverser le fin de sa vie stellaire, il ressemblait au Soleil. Observer cette étoile, c’est comme regarder un registre fossile de la galaxie qui peut nous dire à quoi ressemblaient les systèmes planétaires de la Voie lactée avant la formation du système solaire, et peut-être nous donner des indices sur ce à quoi pourrait ressembler l’avenir.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube🇧🇷 Abonnez-vous à notre chaîne !