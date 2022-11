La supernova est vue exploser à trois moments différents; regardez

Les images capturées par le télescope Hubble montrent une étoile explosant à trois moments différents. L’information a été publiée le Hubblesite et représente une supernova datant d’il y a environ 11 milliards d’années. La photo représente le moment entre le début et la disparition, grâce à une lentille gravitationnelle présente dans le trajet lumineux entre le télescope et l’explosion.

L’idée de la lentille gravitationnelle a été prédite pour la première fois avec la théorie de la relativité générale d’Albert Einstein. En bref, il décrit que la masse peut plier l’espace-temps et que la lumière suit cette courbure. Ce que Hubble a capturé était une supernova loin de nous, dont la lumière était courbée et amplifiée par un conglomérat massif de galaxies devant elle.

Lire la suite!

La déformation causée par la supernova contribue également aux différentes images de l’explosion arrivant à différents moments ici sur Terre. Cela s’est produit parce que les images agrandies ont pris des chemins différents et aussi à cause de l’action de la gravité dans la décélération du temps.

L’événement capturé n’a pas duré plus d’une semaine, et les images montrent même le léger changement de couleur de l’explosion. La première phase était plus bleutée et est devenue plus rouge jusqu’à ce qu’elle se termine. La découverte peut aider à découvrir comment s’est déroulée la formation des étoiles et des galaxies au début de l’univers, en plus elles sont impressionnantes pour montrer une supernova au tout début, ce qui se produit généralement très rapidement.

La supernova triphasée capture. [Imagem: Reprodução CIÊNCIA: NASA, ESA, STScI, Wenlei Chen (UMN), Patrick Kelly (UMN), Hubble Frontier Fields]

« Il est très rare qu’une supernova puisse être détectée à un stade très précoce, car ce stade est très court. Il ne dure que quelques heures à quelques jours et peut facilement être manqué même pour une détection rapprochée. Dans la même exposition, nous pouvons voir une séquence d’images, comme les multiples visages d’une supernova », commente Wenlei Chen, de l’École de physique et d’astronomie de l’Université du Minnesota et auteur principal de l’étude, à propos de la révélation.

La découverte de la supernova

La découverte de cette supernova est venue grâce à un groupe de chercheurs qui fouillaient les archives de Hubble à la recherche d’événements transitoires. Des algorithmes ont été écrits pour trouver d’autres événements comme celui-ci, mais seule cette supernova a été détectée à différentes étapes. L’objectif du groupe est de continuer à chercher des supernovae bien plus éloignées que celle-ci. Désormais, ils vont compter sur l’aide du télescope James Webb pour savoir s’il existe une différence entre les étoiles d’aujourd’hui et celles qui existaient il y a des milliards d’années. depuis.

L’étude a également calculé pour la première fois la taille d’une étoile morte. Les calculs ont été effectués sur la base de la luminosité et de la vitesse de refroidissement de la supernova, deux facteurs qui dépendent de la taille de l’étoile progénitrice. On estime qu’il était rouge et super géant, 500 fois la taille du soleil.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !🇧🇷