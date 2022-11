La Supernova de Tycho Brahe fête ses 450 ans

Si vous pensez que les « lumières mystérieuses » dans le ciel sont des phénomènes récents dans l’histoire humaine, vous vous trompez ! Il y a 450 ans, une lumière mystérieuse a été vue et signalée par de nombreuses personnes à travers le monde. Parmi ces observateurs se trouvait le célèbre astronome danois Tycho Brahe.

Tycho Brahe est l’un des astronomes les plus renommés du début de la Renaissance. Il possédait un observatoire sur l’île de Ven, entre le Danemark et la Suède, et était au service du roi Frédéric II de Danemark. Il était un observateur assidu des étoiles et, tout au long de sa vie, il a recueilli des données d’observation qui ont aidé Johannes Kepler à comprendre les lois qui régissent le mouvement planétaire.

Puis, par une belle nuit du 11 novembre 1572, lors de ses observations quotidiennes, Tycho remarqua une lumière inconnue en direction de la constellation de Cassiopée. Cela ressemblait à une étoile très brillante, mais Tycho connaissait le ciel comme personne d’autre, et il savait qu’il n’y était pas auparavant. Avait-il été témoin, pour la première fois, de la visite d’êtres extraterrestres sur Terre ? Pas cette fois.

Pendant un certain temps, Tycho et tous les astronomes de son époque ont cru assister à la naissance d’une nouvelle étoile. À tel point que dans ses notes, il a qualifié cette étoile céleste de « Nova Stella ». Mais ce qu’ils avaient en réalité l’occasion de contempler était tout le contraire, la mort violente d’une star. Quelque chose que les astronomes appelleront plus tard une « supernova ».

)Portrait de Tycho Brahe, par Eduard Ender Image : Wikimedia)

L’histoire de cette supernova

Partout dans le monde, l’émergence de cette étoile a fini par causer toutes sortes de problèmes. Dans la Chine de la dynastie Ming, la nouvelle étoile a été interprétée par les astrologues comme un signe de mauvais augure, et le jeune empereur Wanli a été averti de sa « mauvaise conduite » qui a fini par causer un certain malaise à son secrétaire principal, Zhang Juzheng. Je ne peux pas imaginer ce que pourrait être une « mauvaise conduite » pour un empereur qui n’a que 8 ans. Peut-être quelque chose comme « ne te brosse pas les dents avant de te coucher » ou quelque chose comme ça…

Une autre qui est également allée consulter son astrologue, craignant les implications de cette nouvelle étoile, était la reine Elizabeth d’Angleterre. C’est vrai. Elizabeth était déjà reine en 1572. Mais ce n’est pas cette reine Elizabeth II qui est décédée récemment, mais Elizabeth I, née au XVIe siècle et qui n’a vécu que 70 ans.

Désormais tourné vers la science et loin de toute superstition, Tycho Brahe a travaillé sans relâche pour observer et enregistrer cette étoile pendant plusieurs nuits pendant un an et demi. Au départ, elle brillait presque aussi intensément que la planète Vénus, mais avec le temps, Tycho remarqua que sa lueur s’estompait. Jusqu’en mars 1574, il disparut complètement.

En comparant ses observations et celles de l’Français Jerónimo Muñoz, Tycho a conclu qu’il n’y avait pas de parallaxe évidente entre les deux, ce qui indiquait que cet objet était beaucoup plus éloigné que la Lune.

L’apparition de la supernova de 1572, également appelée « supernova de Tycho » ou simplement SN1572, a été l’un des événements observables les plus importants de l’histoire de l’astronomie. Depuis, il y a eu une véritable révolution dans cette science. Le firmament, que l’on croyait immuable, avait maintenant une nouvelle étoile. Par conséquent, si nous voulions percevoir la naissance de nouvelles étoiles, nous aurions besoin de produire de meilleurs catalogues stellaires avec leurs positions mesurées à partir d’instruments plus précis.

(Carte de la constellation de Cassiopée dessinée par Tycho Brahe, avec SN1752 étiqueté avec la lettre « I » et référencé comme « nova stella » – Source : wikimedia.org)

Nous savons maintenant que SN1572 est une supernova de type Ia, qui se produit dans un système binaire où au moins une des étoiles est une naine blanche. Ces deux étoiles orbitent très près l’une de l’autre et la naine blanche peut soit voler de la masse à sa compagne, soit simplement fusionner complètement avec elle. Le résultat de ce processus est une réaction d’emballement, qui libère une énorme énergie sous la forme d’une explosion de supernova.

Longtemps après les observations pionnières de la supernova de Tycho, le télescope spatial Chandra a revisité le site et a pris des images aux rayons X du reste de la nébuleuse de cette supernova. Les images sont impressionnantes et montrent les restes probables de la naine blanche et de son compagnon, en plus de l’énorme quantité de poussière expulsée par l’explosion.

Ce sont des explosions de supernova comme celles-ci qui génèrent la plupart des éléments les plus lourds de notre tableau périodique. Et beaucoup de ces éléments sont présents sur des planètes comme la nôtre et chez des êtres vivants comme nous. C’est pourquoi on dit que nous sommes faits de poussière d’étoiles, les cendres funéraires d’étoiles qui ont explosé en supernova, comme celle observée par Tycho Brahe il y a 450 ans.

