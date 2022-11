Un chasseur d’astéroïdes brésilien suivra un cours d’astronaute aux États-Unis

Peu de choses dans la vie peuvent être plus excitantes pour un passionné d’astronomie que la découverte de corps célestes non identifiés. Et cette émotion s’est déjà emparée de la jeune Lorrane Olivlet, 27 ans, au moins 50 fois.

La chasseuse d’astéroïdes Lorrane Olivlet, qui se rend aux États-Unis en décembre pour suivre un mini-cours sur l’astronaute. Image : Archives personnelles / Divulgation

En plus d’être des réalisations impressionnantes, dont elle est très fière, ces découvertes ont ouvert des portes très importantes pour la carrière de l’ingénieure biomédicale du Minas Gerais, originaire de Belo Horizonte.

L’un d’eux était de participer à Habitat Marte, la seule station similaire à la planète rouge dans tout l’hémisphère sud, qui se trouve ici au Brésil, à Rio Grande do Norte. C’est un endroit qui simule exactement toutes les conditions martiennes, où les visiteurs peuvent vivre des expériences similaires à celles d’un véritable voyage extraterrestre.

Lorrane Olivlet à la station Habitat Mars. Crédits : Archives personnelles

Comme si ce n’était pas une expérience incroyable en soi, Lorrane va encore plus loin. Pour l’instant, sur Terre. Pendant un certain temps? Oui, puisque cette petite fille qui s’est découverte fascinée par l’univers à l’âge de trois ans et est devenue une grande chasseuse d’astéroïdes, pourra, un jour, devenir astronaute et, qui sait, connaître non seulement Mars mais d’autres enchantements de l’immensité de celle-ci. le cosmos de près.

Bien que ce soit encore un rêve très lointain à réaliser, on peut dire qu’il se rapproche un peu plus.

Dans un peu plus de deux semaines, par exemple, Lorrane participera à la Camp spatial (Space Camp), un mini-cours intensif en Une base de tranquillité, situé à Huntsville, dans l’État américain de l’Alabama. Le cours couvre plusieurs domaines scientifiques, tels que l’ingénierie, l’astronautique et l’astrophysique.

Une partie de l’installation Space Camp à Huntsville, Alabama. Image : Camp spatial / Publicité

Selon le site Web de l’organisation, les participants « expérimentent l’avenir du voyage dans l’espace et s’entraînent à résoudre des anomalies techniquement difficiles afin de mener à bien leur mission spatiale ». En bref, le projet se traduit par une brève formation d’astronaute, qui comprend :

Formation au 1/6th Gravity Chair et Multi-Axis Trainer;

Construisez et lancez votre propre modèle de fusée ;

exercices de construction d’équipe (préparation axée sur les relations interpersonnelles du travail d’équipe);

Tests de compétences en ingénierie, lors de la conception d’un bouclier thermique de protection ;

Planification d’une mission spatiale simulée vers la Station spatiale internationale, la Lune ou Mars ;

Contactez des histoires inspirantes sur des pionniers commerciaux tels qu’Elon Musk, fondateur de SpaceX.

Lorrane n’avait aucune sorte de parrainage ou de soutien gouvernemental pour atteindre cet objectif. Tout n’a été possible que grâce à un financement participatif en ligne, des dons de followers, des partenariats commerciaux pour la sur les réseaux sociaux et l’argent obtenu de la vente du livre « Mon premier contact avec le ciel », lancé en 2019, qui rassemble des contenus collectés auprès de Internet au fil des ans en tant que conférencier.

« En 2017, j’ai décidé de commencer à tout assembler pour avoir du matériel physique à utiliser dans les cours », a déclaré l’astronome amateur au Apparence numérique en juin de l’année dernière. « Le livre se concentre sur l’établissement de ce premier contact entre les gens et nos voisins cosmiques, dans le système solaire. Mon objectif était de créer du matériel qui pourrait couvrir tous les âges et encourager les gens à en apprendre davantage sur les voisins de la Terre. »

Lorrane tenant son premier livre (à gauche) et le petit livre qui a suscité son intérêt pour l’astronomie (à droite). Image : Archives personnelles

Préparation et attentes pour la formation des astronautes

« Tout cela est très important pour ma formation, car j’ai l’intention de me spécialiser en astronautique », a expliqué Lorrane au Apparence numériquedans une interview de première main sur le cours, qui commence le 2 décembre.

Elle se dit extrêmement excitée de vivre cette expérience. «Ils se concentrent beaucoup sur l’ingénierie, principalement. Il y a une partie qui ressemble beaucoup à la formation des astronautes, une autre partie plus axée sur les STEAM (science, technologie, ingénierie, art et mathématiques), avec des conférences, en plus des pratiques qui me passionnent beaucoup, dans lesquelles nous devrons fabriquez un bouclier thermique et construisez une mini fusée.

Selon Lorrane, il n’y a pas de prérequis en termes de condition physique pour participer à la Camp spatial🇧🇷 « Ils ne demandent pas, mais je m’entraîne. J’ai commencé à courir et d’ici la fin de l’année, je prévois de participer à une course de 5 ou 10 km. Maintenant, il pleut beaucoup à Minas, donc ça a un peu gêné, mais je considère que l’activité physique est essentielle. Et aussi former l’anglais ».

Ce cours sera quelque chose de très différent de tout ce que vous avez jamais vécu. « Ça va être une aventure très différente, car je ne suis jamais allé aussi loin seul. Je pense que c’est vraiment amusant de voyager, pas seulement de parler du parcours, mais toute la situation est vraiment cool, donc j’imagine que tout sera merveilleux ».

Elle promet d’essayer d’enregistrer tout ce qu’elle peut sur tous ses réseaux sociaux (YouTube, TikTok, Instagram et Kwai). « Mon idée est de montrer au jour le jour et aussi quelques vidéos avec des curiosités. Je ne sais toujours pas comment cela fonctionnera là-bas. Les gens qui ont participé m’ont dit que c’était chargé, qu’on avait à peine le temps de manger, tellement il se passait. Mais quand j’aurai le temps, j’essaierai d’enregistrer et j’espère que je pourrai faire un joli vlog pour encourager plus de gens à participer et à s’intéresser à cette région incroyable.

De chasseur d’astéroïdes à futur astronaute brésilien ?

Le Brésil ne compte qu’un seul astronaute qui a été dans l’espace, l’ancien ministre de la Science, de la Technologie et de l’Innovation, Marcos Pontes, que Lorrane connaît personnellement et des mains duquel il a déjà reçu une série d’honneurs. En plus de lui, un autre Brésilien qui a volé au-delà de la Terre était Victor Corrêa Hespanha (qui, comme elle, est également de Belo Horizonte), entré dans l’histoire en tant que premier touriste spatial du pays.

Aux côtés de l’ancien astronaute et ancien ministre de la Science, de la Technologie et de l’Innovation, Marcos Pontes, dont il a reçu plusieurs distinctions pour son activité de chasseur d’astéroïdes. Image : Archives personnelles

Si le stage a la « magie » de procurer aux participants des sensations similaires à celles ressenties par les astronautes lors de missions spatiales, ce n’est pas l’objectif principal de la jeune femme.

Fondatrice d’InSpace, un groupe composé de 70 membres issus des domaines STEAM, se concentrant sur les questions liées à l’espace, elle est une communicatrice scientifique et une influenceuse numérique avec près d’un million de followers sur Instagram, Kwai et TikTok.

« L’un de mes plus grands objectifs avec ce projet est d’apporter ce que j’y apprends afin que je puisse l’appliquer à InSpace », a-t-elle déclaré. « Quant à devenir astronaute, j’aimerais beaucoup. Mais pour nous Brésiliens, tout est beaucoup plus difficile dans ce domaine ».

Si jamais elle en a l’occasion, Lorrane dit qu’elle a l’intention d’en faire « quelque chose d’énorme » pour encourager plus de gens dans les sciences spatiales et les sciences en général. En ce sens, elle s’inspire de Sally Ride, la première femme américaine à aller dans l’espace. « Je l’admire pour son engagement et son dévouement à ouvrir des opportunités à de plus en plus de filles dans les STEM. »

D’autres inspirations pour elle sont les physiciens Eduardo Neto, docteur en astrophysique de l’Université de Paris VII et de l’Université Denis Diderot, et Ale Pacini, qui a deux doctorats en physique spatiale (l’un du Brésil et l’autre de Finlande), en plus de Gabe Gabrille , un ancien chapelier de McDonalds qui est devenu l’un des ingénieurs spatiaux les plus réputés de la NASA. « Il était et est l’une des plus grandes inspirations de ma vie, à la fois spatialement et en tant que personne », déclare Lorrane.

Les 50 astéroïdes mentionnés au début de l’article – l’un d’eux considéré comme rare – ont été détectés par elle grâce au programme Collaboration internationale de recherche astronomique (IASC, un projet de la NASA qui, au Brésil, se déroule en partenariat avec le ministère de la Science, de la Technologie et de l’Innovation) et lui a valu des médailles et des certificats de reconnaissance.

InSpace met la science à la portée de tous

Bien que Lorrane soit une militante remarquable pour la présence féminine dans le secteur spatial, le groupe qu’elle a fondé est assez diversifié, avec des personnes de sexes et d’âges différents allant de neuf à 55 ans.

Ce qui rend le jeune vulgarisateur scientifique très fier, c’est que le groupe a des représentants dans tous les États brésiliens, en plus d’un membre au Mozambique, sur le continent africain.

La première réunion annuelle du groupe InSpace en 2022 a eu lieu lors de l’événement Campus Party à São Paulo. Image : InSpace/Instagram

« Nous ouvrirons les inscriptions pour les nouveaux membres plus tard cette année ou au début de l’année prochaine. J’ai hâte d’ajouter entre 10 et 20 personnes, ce qui est beaucoup, étant donné que c’est moi qui coordonne seul, sans parrainage ou quoi que ce soit dans ce sens ».

Les activités du groupe sont également assez variées. « Nous participons aux Jeux olympiques, comme les Jeux olympiques satellites brésiliens. Nous participons à toutes les phases ensemble. C’est un travail continu et dans lequel nous passons de très nombreuses heures, mais il a donné d’excellents résultats ».

Elle estime que le soutien financier de sponsors potentiels aiderait non seulement le groupe à grandir encore plus, mais aussi à porter de plus en plus loin le nom de notre pays.

« C’est un groupe dans lequel nous participons à de nombreuses activités et qui finit toujours par se démarquer en tout. Par exemple, dans la chasse aux astéroïdes, la grande majorité des personnes qui sont apparues dans les médias proviennent d’InSpace. Aux Jeux olympiques satellites brésiliens, nous étions 1er, 2e et 3e », dit-il. « Et nous sommes un groupe indépendant, alors que la plupart des autres personnes qui ont participé étaient liées à des institutions, des écoles et des universités. Et pourtant, nous avons obtenu autant de médailles dans deux catégories.

L’activité la plus récente du groupe a eu lieu le week-end dernier, lors de l’édition 2022 de Campus Party Brasil, la version nationale de Campus Party, considérée comme la plus grande expérience technologique au monde, qui se déroule autour d’un festival d’innovation, de créativité, de science et d’entrepreneuriat. « Nous donnons toujours des conférences dans les écoles et les universités, comme maintenant, lorsque nous participons à la Campus Party, avec cinq membres parlant ».

Pour cette raison, Lorrane parie que les entreprises bénéficieraient grandement du parrainage du projet. « Nous sommes dans tous les types de médias, car le travail est très bien fait. C’est le retour d’information c’est très cool. Donc, ce serait vraiment cool, car nous devons aller à certains endroits pour parler ou recevoir un prix et, parfois, nous n’avons même pas de chemin à parcourir ».

Lorrane met en avant le rôle social et démocratique du groupe. « Je vois que la science a de la place pour tout le monde. J’essaie toujours de mettre en avant ceci : la science pour tous, sans distinction. Il ne doit y avoir aucun obstacle, la science doit être pour tout le monde ».

