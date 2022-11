Un serpent venimeux mord un enfant, qui riposte et tue un animal

Un enfant de huit ans a été mordu par un serpent venimeux en Inde. Le garçon, cependant, a riposté et a mordu l’animal, qui est mort sur le coup. Heureusement pour le petit, le reptile, bien que venimeux, a pris une bouchée sèche, c’est-à-dire sans poison.

Selon le journal Le nouvel Indian Express, le garçon, alors qu’il jouait dehors près de sa maison, est tombé sur une espèce inconnue de serpent venimeux. L’animal, dès qu’il le put, commença à s’enrouler autour de la main du garçon, puis mordit le bras du jeune homme.

Selon la victime, après avoir été attaqué par le reptile, il a pris deux bouchées de l’animal. « Tout s’est passé en un clin d’œil », a déclaré le jeune homme à la presse locale. Après avoir appris ce qui s’était passé, l’enfant a été transporté d’urgence à l’hôpital voisin, où un antivenin a été utilisé pour éviter toute conséquence grave pouvant résulter de l’empoisonnement. Cependant, les médecins pensent que la morsure ne contenait probablement pas de venin.

Morsures de serpent dans le monde

Selon la revue Toxins, en 2020, environ 5,4 millions de personnes souffrent de morsures de serpent. Sur ce total, 2,7 millions ont injecté du poison dans le corps de la victime, une situation qui a tué 138 000 personnes. Le cas du garçon indien, en plus d’être curieux, était très délicat, car il est difficile de savoir quand une morsure sèche s’est réellement produite. De plus, les experts pensent que lorsque les serpents venimeux choisissent d’utiliser des morsures sèches, ils le font comme une forme de défense et avertissent qu’ils n’ont pas l’intention de tuer.

Image : Serpent venimeux. Crédits :

L’Indian Wildlife Organization a souligné que l’Inde abrite environ 100 espèces de serpents venimeux ou légèrement venimeux, en plus d’être l’endroit où il y a le plus grand nombre de décès par morsure de serpent dans le monde, avec des morsures venimeuses tuant environ 46 000 personnes chacune. an.

