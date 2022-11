Le cratère au fond de l’océan pourrait avoir été causé par le « frère » de l’astéroïde qui a tué les dinosaures

Notoirement moins exploré que la surface de Mars, le fond des océans terrestres cache de véritables trésors. Et nous ne parlons pas de coffres engloutis remplis de bijoux ou de la riche biodiversité marine. Le sujet, cette fois, est un immense cratère d’impact qui aurait été causé par un astéroïde il y a 66 millions d’années – au moment de l’extinction des dinosaures.

Oui, fait intéressant, le cratère « Nadir », du nom du volcan voisin Mont sous-marin de Nadira le même âge que l’impact de Chicxulub, causé par la roche spatiale qui a anéanti 75% de la vie sur la planète au cours du Crétacé.

La carte de l’océan montre l’emplacement du cratère Nadir. Crédits : Uisdean Nicholson et. là

Paru vendredi (11) dans le magazine Avancées scientifiquesla découverte soulève une question : ce cratère est-il lié à l’astéroïde Chicxulub ?

Un article écrit par les auteurs de l’étude pour le site Web La conversation explique que le cratère a été identifié dans le cadre d’un projet plus large visant à reconstruire la séparation tectonique de l’Amérique du Sud de l’Afrique au cours de la période du Crétacé.

Ils ont utilisé la « réflexion sismique », une technique qui fonctionne de manière similaire aux données ultrasonores, envoyant des ondes de pression à travers l’océan et en détectant l’énergie réfléchie. Ces données permettent aux géophysiciens et géologues de reconstituer l’architecture des roches et des sédiments.

« En parcourant ces données fin 2020, nous sommes tombés sur une caractéristique très inhabituelle », rapporte Uisdean Nicholson, professeur agrégé de géosciences à l’Université Heriot-Watt au Royaume-Uni et auteur principal de l’étude.

Selon Nicholson, parmi les sédiments plats et stratifiés du plateau de Guinée, à l’ouest de l’Afrique, une lacune a été identifiée d’un peu moins de 10 km de large et de plusieurs centaines de mètres de profondeur.

« Beaucoup de ses caractéristiques sont cohérentes avec une origine d’impact, y compris l’échelle du cratère, le rapport hauteur/largeur et la hauteur du rebord », a expliqué Sean Gulick, chercheur en géosciences à l’Université du Texas-Austin, aux États-Unis. Il étudie les interactions tectono-climatiques, le rôle du catastrophisme dans les archives géologiques et l’imagerie géophysique marine et planétaire. « La présence de dépôts chaotiques à l’extérieur du fond du cratère ressemble également à un » éjecta « , comme on appelle le phénomène de particules projetées hors du cratère immédiatement après une collision. »

D’autres processus qui auraient pu former le cratère ont également été pris en compte, comme l’effondrement d’un volcan sous-marin ou d’un pilier de sel sous le fond marin. Une libération explosive de gaz sous la surface peut également être une cause. Aucune de ces possibilités, cependant, n’est cohérente avec la géologie locale ou la géométrie des cratères.

« Après avoir identifié et caractérisé le cratère, nous avons construit des modèles informatiques d’un événement d’impact pour voir si nous pouvions reproduire le cratère pour caractériser l’astéroïde et son impact », a déclaré la co-auteure Veronica Bray, chercheuse au Lunar and Planetary de l’Université d’Arizona. Laboratoire, Aux USA.

Selon les scientifiques, la simulation qui correspond le mieux à la forme du cratère est celle d’un astéroïde de 400 mètres de diamètre frappant un océan à 800 m de profondeur.

Un astéroïde d’environ 400 m de diamètre a percuté un océan de 800 m de profondeur dans l’actuelle Afrique de l’Ouest, en même temps que les dinosaures s’éteignaient, ouvrant un cratère submergé de 10 km de large. Image: Tante Spray –

Cela se traduirait par une colonne d’eau de plus de 790 m d’épaisseur, l’astéroïde et un volume substantiel de sédiments étant instantanément vaporisés, formant une grande boule de feu visible à des centaines de kilomètres.

L’étude indique que les ondes de choc de l’impact seraient équivalentes à un tremblement de terre de magnitude 6,5 ou 7, ce qui déclencherait probablement des glissements de terrain sous-marins dans la région. « Un train de vagues de tsunami se formerait. L’explosion d’air serait plus grande que tout ce qui a été entendu sur Terre dans l’histoire enregistrée.

Selon Nicholson, l’énergie libérée serait environ 1 000 fois supérieure à celle de l’éruption du volcan Hunga, qui a eu lieu en janvier de cette année aux Tonga. « Il est également possible que les ondes de pression dans l’atmosphère terrestre aient encore amplifié les vagues du tsunami loin du cratère. »

Pourquoi l’astéroïde à l’origine de ce cratère pourrait-il être la « soeur » de Chicxulub ?

Il existe trois théories quant à cette relation possible. La première est que les deux astéroïdes peuvent s’être formés à partir de l’éclatement de la même roche mère, le plus gros fragment résultant de l’événement Chicxulub et un plus petit fragment formant le cratère Nadir.

L’événement de rupture pourrait également s’être formé à partir d’une quasi-collision précédente, lorsque l’astéroïde est passé suffisamment près de la Terre pour subir des forces gravitationnelles suffisamment fortes pour le briser. La collision réelle aurait alors pu se produire sur une orbite ultérieure. Bien que cela soit moins probable, ce cas est exactement comme ce qui est arrivé à la comète Shoemaker-Levy 9 en 1994, lorsque plusieurs de ses morceaux sont entrés en collision avec Jupiter pendant plusieurs jours après le choc principal.

Une autre possibilité est que l’astéroïde à l’origine du cratère Nadir faisait partie d’un « amas d’impact » de plus longue durée de vie formé par une collision dans la ceinture d’astéroïdes au début de l’histoire du système solaire. C’est ce qu’on appelle l’hypothèse du « petit cousin ».

Selon ce point de vue, la collision a peut-être envoyé une pluie d’astéroïdes dans le système solaire interne, qui a pu percuter la Terre et d’autres planètes sur une plus longue période de temps, peut-être un million d’années ou plus.

Et si tout n’était qu’une coïncidence ?

Tout cela pourrait n’être qu’une coïncidence. « Nous nous attendons à une collision d’un astéroïde de la taille de Nadir tous les 700 000 ans environ », lit-on dans l’article décrivant la recherche. « Pour l’instant, cependant, nous ne pouvons pas affirmer définitivement que Nadir a été formé par un impact d’astéroïde jusqu’à ce que nous récupérions des échantillons physiques du fond du cratère et identifiions des minéraux qui ne peuvent être formés que par des pressions de choc extrêmes. »

À cette fin, les auteurs ont récemment soumis une demande de forage dans le cratère par le biais du Programme international de découverte des océans (IODP), une collaboration internationale de recherche marine qui explore l’histoire et la dynamique de la Terre.

« Comme pour l’hypothèse du cratère d’impact principal, nous ne pouvons tester les hypothèses de la petite sœur et du petit cousin qu’en datant avec précision le cratère à l’aide de ces échantillons, ainsi qu’en recherchant d’autres cratères candidats d’âge similaire », explique Nicholson.

