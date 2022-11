Changement climatique : les satellites aident à mesurer les dommages causés à la planète

Avec le lancement de plus d’un millier de satellites par an, le domaine des sciences de la Terre bat son plein. Les chercheurs qui étudient les changements climatiques qui se produisent sur la planète en raison du réchauffement climatique lorgnent plus que jamais sur le problème. Au cours de la semaine de la COP 27, la principale conférence sur le climat dans le monde, le sujet a de nouveau pris de l’importance.

Avec le recul, le premier satellite qui a été lancé dans l’espace pour fournir de nouvelles informations sur l’ionosphère était Spoutnik 1 en 1957. Au cours des années et des décennies qui ont suivi, d’autres satellites ont été lancés pour étudier l’atmosphère, suivre les conditions météorologiques depuis l’espace et surveiller la planète. les masses terrestres et les mers.

Lire la suite:

Avec toutes les données obtenues par les satellites, les scientifiques des 60 dernières années ont établi d’importants marqueurs de la santé de la planète. Parmi eux figurent un suivi détaillé des zones de végétation, de la qualité des sols, des changements de température dans différentes régions, de l’élévation du niveau de la mer et de l’épaisseur des calottes glaciaires. La tendance est qu’avec des instruments plus précis, les mesures sont affinées.

Les scientifiques ont déjà tiré parti des progrès réalisés jusqu’à présent pour capturer les données des satellites qui suivent les changements mensuels du champ gravitationnel de la Terre pour une compréhension plus précise des changements saisonniers de la masse de glace et pour comprendre l’impact imminent sur le niveau de la mer lors de sa fonte. . Il a été conclu que jusqu’à 110 quadrillions de tonnes de glace fondront même si l’humanité arrête de brûler des combustibles fossiles aujourd’hui. C’est suffisant pour élever le niveau moyen mondial de la mer de près de 30 centimètres.

Image : Ours polaire au sommet d’une calotte glaciaire. Crédits : PHOTOCREO Michal Bednarek/

Dans une interview accordée à New Atlas, Will Colgan, auteur de l’étude sur la fonte du Groenland, a déclaré que « travailler avec un si grand volume de données aurait été inconcevable pour la plupart des utilisateurs il y a 10 ans. Mais maintenant, les progrès de l’informatique plus performante signifient que de nombreux chercheurs peuvent travailler avec ces données de manière significative.

Avec plus de 150 satellites observant la Terre depuis l’orbite et d’autres en route, le nombre d’outils disponibles et utiles aux climatologues ne cesse de croître. En mars 2002, la NASA a lancé une paire de vaisseaux spatiaux pour suivre les forces gravitationnelles de la Terre. Cette mission s’appelait Gravity Recovery and Climate Experiments (GRACE) et s’est déroulée entre 2002 et 2017, avec la mission de suivi GRACE lancée en 2018 pour poursuivre ses travaux.

Cette nouvelle mission comprend également deux engins spatiaux, qui font le tour de la Terre à une distance d’environ 220 kilomètres l’un de l’autre. En faisant le tour de la planète, ils suivent avec précision les accélérations causées par les forces gravitationnelles de la Terre, afin que les scientifiques puissent construire une carte du champ gravitationnel.

La plupart du temps, les données obtenues sont utilisées pour mesurer la façon dont l’eau se déplace autour de la planète et sont en mesure de fournir des informations importantes sur les inondations, la sécheresse, l’utilisation des aquifères souterrains, l’élévation du niveau de la mer et la perte de glace aux pôles. « Pouvoir effectuer ces mesures a été un énorme pas en avant pour les chercheurs qui étudient comment le changement climatique affecte l’élévation du niveau de la mer », a ajouté Colgan.

Les satellites sont utilisés pour mesurer le CO2 et la fonte des glaciers

Le dioxyde de carbone est également un élément qui peut être surveillé par les satellites de la NASA. En plus d’être une composante inhérente à l’activité humaine, elle influence également le réchauffement climatique. Dans cet esprit, en juillet 2014, la mission Orbiting Carbon Observatory (OCO-2) de la NASA a été conçue pour collecter des mesures précises des gaz à effet de serre depuis l’espace.

Avec une cartographie précise des points d’observation et une compréhension de la dynamique des gaz dans l’atmosphère, il est possible de faire des prédictions, de mesurer des tendances, d’établir des relations de cause à effet et de prendre des décisions plus affirmées concernant l’activité humaine et ses impacts sur le climat.

En 2018, la NASA a lancé une nouvelle mission pour suivre la fonte des calottes glaciaires et des glaciers à l’aide de l’altimètre laser le plus avancé jamais envoyé dans l’espace. L’instrument est sur l’orbiteur du satellite ICESat-2. Un autre instrument qui sera d’une grande aide pour prévoir les impacts climatiques et surveiller les conséquences des changements de température.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube🇧🇷 Abonnez-vous à notre chaîne !