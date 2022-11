Émissions de CO2 en hausse : dans 9 ans on risque de dépasser le seuil critique de chauffage

Les émissions mondiales de CO2 ne diminuent pas et nous rapprochent toujours plus de la catastrophe climatique. Les experts auraient besoin des coupes constatées lors des fermetures.

Un nouveau rapport consacré à l’analyse des émissions de dioxyde de carbone (CO2) a révélé que nous n’en faisons pas assez pour éviter la catastrophe climatique. A l’heure actuelle, en effet, la centaine d’auteurs de l’étude « Global Carbon Budget 2022 » soulignent qu’il n’y a aucun signe de baisse nécessaire pour éviter de dépasser le seuil de 1,5°C de réchauffement par rapport à l’ère préindustrielle. Contenir la température moyenne mondiale dans cette limite, la plus vertueuse indiquée dans l’Accord de Paris sur le climat de 2015, est selon les scientifiques en effet fondamental pour ne pas faire face aux conséquences les plus dramatiques et irréparables du changement climatique, celles que le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a récemment défini un « suicide collectif ». Les scientifiques estiment une moyenne d’émissions de 417,2 parties par million (ppm) pour 2022, soit 50 % de plus que les niveaux préindustriels.

Le rapport a été rédigé par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Université d’Exeter (Royaume-Uni), qui ont collaboré avec des collègues d’instituts du monde entier. Parmi ceux impliqués, la Sorbonne Université de Paris, l’Institut Max Planck de Météorologie à Hambourg (Allemagne), la National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis, le Centre Commun de Recherche de la Commission Européenne et bien d’autres. Les chercheurs, dirigés par le professeur Pierre Friedlingstein, chargé de cours à la faculté de l’environnement, des sciences et de l’économie de l’Université, sont parvenus à leurs conclusions après avoir utilisé divers ensembles de données et méthodologies (telles que la biogéodynamique) pour déterminer les taux d’émission et la redistribution du CO2 dans l’atmosphère. Comme indiqué, il n’y a aucun signe de diminution globale sur la base des modèles, et si les émissions continuent à ces taux, il y a 50% de chances que le réchauffement climatique dépasse le tristement célèbre seuil de 1,5 ° C d’ici neuf ans. . C’est exactement ce que montre l’horloge climatique, l’horloge de «l’apocalypse climatique», qui indique précisément combien de temps nous avons pour éviter les pires conséquences.

En termes purement numériques, le professeur Friedlingstein et ses collègues ont calculé que des émissions mondiales de dioxyde de carbone de 40,6 milliards de tonnes (GtCO2) sont attendues d’ici 2022. Ces émissions sont essentiellement dues à l’utilisation de combustibles fossiles – tels que le pétrole et le charbon – qui devraient atteindre 36,6 GtCO2 d’ici la fin de l’année. Le chiffre est supérieur de 1% à celui de 2021 et est également supérieur à ce qui a été enregistré dans la période précédant la pandémie de COVID-19 (qui, comme on le sait, a entraîné une baisse significative des émissions, en raison des confinements, de l’arrêt de l’air circulation et en général à un bloc d’activités humaines responsables de gaz à effet de serre). L’autre composante des émissions est liée au changement d’affectation des terres – comme la déforestation – avec une estimation de 3,9 GtCO2. D’après les calculs des scientifiques, il ne nous reste plus que 380 GtCO2 à pénétrer dans l’atmosphère pour avoir 50% de chances de dépasser le seuil des 1,5°C d’ici neuf ans. En pratique, si la tendance reste celle-là, il nous reste moins d’une décennie. Pour éviter de dépasser les 2°C, ce qui aurait des conséquences encore plus catastrophiques, il reste 1230 GtCO2. Le total de 40,6 GtCO2 est cependant très proche des 40,9 GtCO2 de 2019, où le pic a été atteint.

Quant à l’impact des principaux émetteurs de la planète, les chercheurs calculent une petite amélioration des émissions de la Chine et de l’Union européenne pour 2022, respectivement – 0,9 et – 0,8 %, tandis que les États-Unis et l’Inde pollueront davantage : + 1,5 % pour les premiers. et + 6 % pour ces derniers. Le reste du monde causera 1,7 % d’émissions en plus. Le tableau est donc absolument sombre et il n’est pas étonnant que le récent rapport de l’ONU lié à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ait constaté qu’à ce rythme, d’ici 2100, on s’attend à une augmentation de la température de 2,5°C.

Selon le professeur Friedlingstein et ses collègues, pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050, une baisse d’environ 1,4 GtCO2 par an devrait se produire, comparable à ce qui s’est produit en 2020, l’année des confinements. Puisqu’il est impossible de penser à un tel bloc d’activités économiques et productives, la coupure doit nécessairement passer par la transition écologique. Heureusement, les chercheurs ont observé un ralentissement à long terme des émissions de +3 % il y a environ 20 ans à 0,5 % aujourd’hui, et les océans, les forêts et les tourbières continuent d’accumuler la moitié de nos émissions.

« Cette année, nous assistons à une nouvelle augmentation des émissions mondiales de CO2 fossile alors que nous avons besoin d’un déclin rapide », a déclaré le professeur Friedlingstein dans un communiqué de presse. « Il y a des signes positifs, mais les dirigeants réunis à la COP27 devront prendre des mesures importantes si nous voulons avoir une chance de limiter le réchauffement climatique à près de 1,5°C. Les chiffres du Budget mondial du carbone surveillent les progrès de l’action climatique et pour le moment, nous ne voyons pas l’action requise », a commenté le scientifique.