La population mondiale s’approche d’un nombre effrayant ce mardi

Mardi prochain (15) pourrait être un jour historique pour le monde car la population mondiale devrait atteindre la barre des 8 milliards. Selon les projections des Nations unies (ONU), il en reste moins de 500 000 au monde pour atteindre ce contingent.

Le rapport Perspectives de la population mondiale 2022 a indiqué que la taille de la population de la Chine sera dépassée par l’Inde en 2023, qui deviendra le pays le plus peuplé du monde dès 2023. Si les estimations restent les mêmes, l’ONU souligne que d’ici 2030, la population mondiale sera de 8,5 milliards de personnes et, d’ici 2050, 9,7 milliards.

Lire la suite:

On estime que le pic de population se produira en 2080, lorsque le nombre d’habitants de la Terre atteindra 10,4 milliards, un nombre qui devrait rester le même jusqu’à la fin de 2100. Dans un communiqué, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré qu’il s’agissait d’une occasion importante pour « célébrer notre diversité, reconnaître notre humanité et admirer les progrès de la santé qui ont augmenté la longévité et réduit considérablement les taux de mortalité maternelle et infantile ».

D’autres données suggèrent que les populations de 61 pays diminueront de 1 % ou plus entre 2022 et 2050, en raison de faibles niveaux de fécondité et, dans certains cas, de taux d’émigration élevés. Pour qu’une population se maintienne au même niveau, il faut que le taux de fécondité soit de 2,1, au Brésil ce taux est de 1,7.

Image : Foule de gens dans une rue commerçante. Crédits : r.classen/

La majorité de la population sera en Afrique sub-saharienne

Par ailleurs, les projections indiquent que la majorité de la population mondiale d’ici 2050 sera concentrée dans huit pays : la République démocratique du Congo, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Inde, le Nigéria, le Pakistan, les Philippines et la République-Unie de Tanzanie. Les pays d’Afrique subsaharienne devraient contribuer à plus de la moitié de l’augmentation prévue d’ici 2050.

Dans un communiqué, le sous-secrétaire général des Nations unies aux affaires économiques et sociales, Liu Zhenmin, a déclaré que cette croissance démographique rapide fera de l’éradication de la pauvreté un problème encore plus difficile à résoudre. D’autres points sensibles sont la lutte contre la faim, la malnutrition et l’augmentation de la couverture des systèmes de santé et d’éducation.

Le rapport souligne que la plupart des pays d’Afrique subsaharienne et d’autres d’Asie, d’Amérique latine et des Caraïbes auront une bonne part de la population en âge de travailler, entre 25 et 64 ans. Ce scénario est propice à une croissance économique par habitant, connue sous le nom de « dividende démographique ». La part de la population mondiale âgée de 65 ans et plus devrait passer de 10 % en 2022 à 16 % en 2050.

En plus d’améliorer les problèmes liés à la naissance, l’amélioration de la santé a augmenté l’espérance de vie globale à la naissance, qui a atteint 72,8 ans en 2019, une amélioration significative lorsque l’on compare les taux historiques. Les projections indiquent que ce nombre tend à augmenter pour atteindre 77,2 ans en 2050.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube🇧🇷 Abonnez-vous à notre chaîne !