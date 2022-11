Un avion spatial américain met fin à sa mission secrète après 908 jours en orbite

Enfin, après de longs 908 jours en orbite, la sixième (et record) mission de l’avion spatial X-37B pour l’US Space Force (USSF) a pris fin. L’avion robotique a atterri au Kennedy Space Center (KSC) de la NASA en Floride samedi (12) à 06h22 (GMT).

Il s’agissait de la plus longue mission secrète jamais effectuée par des avions en orbite terrestre, près de 130 jours de plus que le précédent record établi par le X-37B lui-même.

« Avec le module de service ajouté, c’est le maximum que nous ayons jamais mis en orbite sur le X-37B, et nous sommes fiers d’avoir pu prouver cette nouvelle capacité flexible au gouvernement et à ses partenaires industriels », a déclaré Jim Chilton, vice-président principal de Espace et lancement de Boeingresponsable de la construction du véhicule, dans un communiqué.

Bien que beaucoup plus petit, le X-37B ressemble aux anciennes navettes spatiales de la NASA. Alors que l’avion spatial mesure 8,8 m du nez à la queue, les navettes spatiales mesurent 37 m de long. Une autre différence est que le X-37B est un véhicule autonome et que les navettes spatiales étaient pilotées.

L’USSF et Boeing décrivent l’avion comme un banc d’essai, qui permet aux chercheurs d’observer le fonctionnement des charges utiles dans l’environnement spatial, puis de les examiner au sol.

On pense que l’USSF possède deux véhicules X-37B, tous deux fournis par Boeing. À ce jour, le duo a effectué six missions orbitales, nommées d’après les initiales OTV (Orbital Test Vehicle) :

OTV-1 : Lancé le 22 avril 2010 et atterri le 3 décembre 2010 (durée 224 jours) ;

OTV-2 : 5 mars 2011 au 16 juin 2012 (468 jours) ;

OTV-3 : 11 décembre 2012 au 17 octobre 2014 (674 jours) ;

OTV-4 : 20 mai 2015 au 7 mai 2015 (718 jours) ;

OTV-5 : 7 septembre 2017 au 27 octobre 2019 (780 jours) ;

OTV-6 : 17 mai 2020 au 12 novembre 2022 (908 jours).

« Depuis le premier lancement du X-37B en 2010, il bat des records et offre à notre pays une capacité inégalée de tester et d’intégrer rapidement de nouvelles technologies spatiales », a déclaré Chilton.

Beaucoup de ces charges utiles sont confidentielles, tout comme la plupart des activités X-37B. Space Force ne révèle pas les détails de l’orbite du véhicule, par exemple, et ne prévient pas à l’avance la fin de chaque mission OTV.

Concernant le vol record OTV-6, certains détails ont cependant été dévoilés. Il est connu pour avoir transporté le module d’antenne radiofréquence photovoltaïque du US Naval Research Laboratory, un appareil de la taille d’une boîte à pizza conçu pour convertir l’énergie solaire en micro-ondes pour la transmettre à la Terre. Les membres de l’équipe qui a développé l’équipement affirment que leur travail pourrait aider à rapprocher l’énergie solaire spatiale de la réalité.

D’après le site space.com, OTV-6 transportait également FalconSat-8, un satellite conçu par les cadets de l’USSF Academy, avec cinq charges utiles expérimentales. Le X-37B a déployé FalconSat-8 en octobre 2021, et le satellite reste toujours en orbite.

Avion spatial X-37B transportant des expériences de la NASA

Toujours selon le communiqué, la mission OTV-6 a également effectué des expériences de la NASA. L’un visait à examiner comment le rayonnement spatial affecte les graines de plantes.

« Cette mission met en évidence l’accent mis par l’USSF sur la collaboration dans l’exploration spatiale et l’élargissement de l’accès à faible coût à l’espace pour nos partenaires, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’armée de l’air », a déclaré le général Chance Saltzman, chef des opérations spatiales de l’USSF.

Lire la suite:

Alors que le vol OTV-6 a établi un nouveau record de durée de mission pour le programme X-37B, il ne s’est pas approché de la marque globale des vols spatiaux.

Certains satellites d’observation de la Terre et de communication fonctionnent en orbite terrestre pendant une décennie ou plus, par exemple. La Station spatiale internationale est occupée en permanence par des équipages tournants d’astronautes depuis novembre 2000, et les sondes Voyager 1 et 2 de la NASA restent opérationnelles dans l’espace interstellaire plus de 45 ans après le décollage.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !