Un trou noir moyen dévore une étoile dans une galaxie naine

La Young Supernova Experiment (YSE), une collaboration internationale entre des chercheurs de premier plan sur les supernovas, a permis aux scientifiques de découvrir un trou noir de poids moyen dans une galaxie naine, située à un million d’années-lumière, dans une situation très inhabituelle : lors de la consommation d’une étoile c’était à la périphérie du trou noir.

Selon le communiqué des chercheurs, cette découverte pourrait être détectée grâce au Tide Interruption Event qui se produit lorsque l’étoile s’approche d’un trou noir supermassif et subit une sorte de « spaghettiification », responsable de déformer la matière de l’étoile et de la détruire telle quelle. porté au centre du phénomène.

À mesure que le nombre de trous noirs augmente et se répand dans l’Univers, la tendance est à ce que ce type d’événement soit de plus en plus fréquent. L’événement impliquant l’étoile et le trou noir n’est devenu visible que parce qu’il a libéré beaucoup de rayonnement et d’énergie, et qu’il a propagé un énorme flash, comme une explosion.

L’explosion était si puissante qu’elle a attiré toute l’attention des astronomes observant la galaxie naine. Traverser ce type d’événement aide à comprendre la relation que les trous noirs de poids moyen entretiennent avec leurs galaxies et comment trouver d’autres phénomènes comme celui-ci.

Image : Trou noir consommant une étoile. Crédits : Observateur européen austral (ESO)

Selon les chercheurs, cette opportunité était « remarquable et rare ». De plus, ils espèrent qu’avec les données enregistrées et recueillies à partir de ce phénomène, ils pourront capturer davantage de phénomènes intermédiaires consommant des étoiles. Un autre espoir consiste à comprendre comment les trous noirs supermassifs se développent, deviennent si gros et quel rôle ils jouent au centre de leurs galaxies.

