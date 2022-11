Une fuite géante dans un gazoduc russe pourrait avoir un impact inattendu sur le climat

La fuite de méthane dans le gazoduc russe Nord Stream, bien qu’énorme, pourrait avoir des conséquences moins graves sur l’environnement qu’on ne l’imaginait. Selon les chercheurs, la libération de gaz ne devrait pas suffire à modifier la température sur Terre.

L’affaire Nord Stream a peut-être été la plus grande fuite de méthane d’origine humaine de l’histoire. On estime qu’au moins 275 000 tonnes de polluant ont été rejetées dans la mer Baltique à la suite de la grave explosion.

« Un si petit réchauffement ne peut pas être perçu dans les écosystèmes ou la société humaine », a déclaré Xiaolong Chen, climatologue à l’Institut de physique atmosphérique de l’Académie chinoise des sciences et premier auteur de l’étude, dans le communiqué. « Pourtant, le méthane anthropique a été le deuxième plus grand moteur du réchauffement climatique et est émis par divers secteurs de l’agriculture et de l’industrie. ]établi dans l’Accord de Paris, des dommages aux infrastructures comme celui-ci doivent être évités afin que nous puissions mieux contrôler et réduire les émissions de méthane.

La conclusion des chercheurs est que le méthane ne peut réchauffer la planète que de 0,000018 degrés Celsius, une quantité qui ne devrait pas entraîner de changements notables dans notre écosystème. Bien qu’extrêmement polluant, le déversement a rejeté une quantité négligeable par rapport à la pollution causée par le méthane rejeté par l’industrie pétrolière et gazière.

Mais, ils ont estimé que le taux de fuite de l’un des quatre points de rupture était de 22 920 kilogrammes par heure. Cela équivaudrait à brûler environ 630 000 livres (ou 285 kg) de charbon par heure.

Fuite du pipeline Nord Stream 2 vue par un avion danois | Crédit : Commandement de la défense danoise.

L’Agence danoise de l’énergie a initialement déclaré avoir détecté trois fuites dans les pipelines Nord Stream 1 et 2, qui transportent le gaz naturel de la Russie vers les pays de l’Union européenne à travers la mer Baltique.

Ce complexe d’infrastructures est au centre des tensions diplomatiques entre les pays de la région depuis le début de la guerre en Ukraine, et beaucoup pensent que les récents échecs sont le résultat d’un sabotage russe.

Selon l’agence danoise, le gazoduc Nord Stream 1 présentait deux points de fuite, l’un au Danemark et l’autre sur le territoire suédois, tandis qu’une autre fuite a été découverte dans la structure de Nord Stream 2.

Le Danemark a établi des zones d’exclusion autour des déversements, interdisant la présence et le passage de navires et d’aéronefs à moins de 5 milles marins de ces points. Les autorités du pays ont déclaré qu’il y avait un risque d’inflammation et que les navires pourraient perdre leur flottabilité en raison du gaz s’échappant des pipelines.

Kristoffer Böttzauw, directeur de l’agence, a déclaré: « La rupture de pipeline est extrêmement rare, nous ne voyons donc aucune raison d’améliorer notre protocole préventif compte tenu des incidents des dernières 24 heures. Nous voulons assurer une surveillance complète des infrastructures critiques du Danemark afin de renforcer notre approvisionnement à l’avenir.

Lire la suite:

Les deux pipelines ont deux tuyaux constitués d’environ 100 000 sections, chacune de 12 mètres de long. Aucune de ces canalisations n’était en service au moment de la découverte des fuites, mais elles contenaient toujours du gaz sous pression.

Nord Stream 2, inactif au moment de la détection, était encore rempli de 177 millions de mètres cubes de gaz naturel. La communauté scientifique est divisée sur l’effet qu’une fuite de gaz de cette proportion aurait sur l’atmosphère.

Joe von Fischer, du Département de biologie de Université d’État du Coloradoaux États-Unis, a déclaré que l’effet des fuites sur les niveaux de méthane atmosphérique serait faible, car à mesure qu’il monte dans l’eau de mer, le méthane se transforme en dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre moins nocif.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !