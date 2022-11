L’humanité est dans un processus « horrible » d’autodestruction, avertissent les chercheurs

Ce n’est une nouvelle pour personne que le changement climatique puisse avoir un effet dévastateur sur notre monde. Mais pourquoi l’humanité fait-elle peu pour changer cette image ? Le sujet a été abordé par des experts dans un article publié à la veille de la COP27, la plus grande conférence mondiale sur le changement climatique.

L’essai publié dans La conversion affirme que notre société progresse technologiquement car elle s’autodétruit dans un processus « fascinant et horrifiant à regarder » qui pourrait faire vivre les générations futures sur une planète dégradée.

Le débat a pris de l’ampleur après que l’ONU a publié un rapport indiquant que le monde devrait se réchauffer de 2,5℃ d’ici la fin de ce siècle, même si tous les pays atteignent leurs objectifs climatiques actuels. Le scénario est d’autant plus catastrophique que l’année dernière il y a eu un accord pour que l’humanité tente de limiter ce réchauffement à 1,5℃.

Cela peut sembler peu, mais tout comme un changement subtil de température dans le corps humain (voir l’état de fièvre) peut avoir des conséquences terribles pour nous, il en va de même pour la planète Terre. Le scénario de la pandémie combiné à la guerre en Ukraine, qui accroît la dépendance des pays européens aux énergies fossiles (ce qui était en passe de changer), la rend bien pire.

L’humanité condamnée dans le futur

« Pourquoi condamnons-nous les enfants d’aujourd’hui et des générations futures à vivre sur une planète dangereuse et hostile ? », s’interrogent les auteurs. Soulignant également la désinformation utilisée par les politiciens pour maintenir la dépendance aux combustibles fossiles. La fausse théorie d’un complot climatique mondial est devenue l’agenda de l’ancien président américain Donald Trump, ce qui a conduit des milliers d’Américains à croire en cette idée.

Lire la suite:

« Bien sûr, il existe des alternatives à l’hégémonie des énergies fossiles pour l’humanité. Il s’agit de la décarbonation immédiate et spectaculaire de l’économie mondiale, comme le souhaite la COP27 en Égypte », conclut l’article. « Parce que de plus en plus de gens reconnaissent la réalité de la crise climatique, ceux qui cherchent à maintenir l’hégémonie des combustibles fossiles devront travailler plus dur pour garder le contrôle de la politique climatique. »

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube🇧🇷 Abonnez-vous à notre chaîne !