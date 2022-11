Pourquoi la Russie n’a-t-elle jamais envoyé d’astronautes sur la Lune ?

La NASA se prépare (si tout va bien) à lancer la mission Artemis 1 le 16. Il s’agit de la première partie d’un grand plan de l’agence pour renvoyer des astronautes sur la Lune. Les États-Unis ont déjà été avec des humains 7 fois sur notre satellite naturel. Cela peut passer inaperçu maintenant, mais pourquoi, au plus fort de la course à l’espace, la Russie (l’ex-Union soviétique) n’a-t-elle pas envoyé ses cosmonautes sur la Lune ?

La première raison était la défaite. Dans ce cas, la défaite initiale de l’URSS. Il s’avère qu’à partir du moment où les Américains ont posé le pied sur notre satellite naturel, l’arrivée des Russes avait déjà perdu de son effet, ce qui les placerait toujours derrière leurs rivaux. Avec cela, la direction des Soviétiques a changé, avec un déplacement des dépenses vers d’autres actions.

Le cas n’est pas comme, par exemple, le placement du premier satellite en orbite, que les Russes ont lancé Spoutnik et que les États-Unis ont ensuite dû courir pour lancer le leur. Dans ce cas, le lancement du satellite était fondamental dans la séquence des objectifs spatiaux américains, ce qui ne s’appliquait pas au cas des Soviétiques et de la Lune.

Séquence catastrophe dans le programme spatial soviétique

Si au début de la course à l’espace les Russes ont pris les devants, tout s’est mal passé par la suite et en 1969 les USA ont envoyé un Américain sur la Lune, dépassant ses rivaux. Alors que les investissements dans la NASA augmentaient, les Soviétiques entraient déjà dans une phase de «fermeture des robinets» et lançaient deux programmes spatiaux simultanés pour tenter de gagner la course, rendant tout plus long et coûteux.

Le retrait de la Lune n’a pas été immédiat, la tentative initiale, selon les déclarations de Sergei Korolev, le principal ingénieur et concepteur d’engins spatiaux de l’URSS, était de garder les objectifs intacts et d’atteindre le satellite naturel de la Terre. Cependant, bien qu’ils disent que les scientifiques pourraient dépenser autant que nécessaire pour atteindre l’objectif, la bureaucratie derrière cela complique les choses.

Après quatre lancements ratés, l’URSS a renoncé à son objectif d’atteindre la Lune et le Kremlin a compris que cela n’avait aucun sens de diriger autant d’argent vers un objectif déjà atteint par les Américains. Il a ensuite été supposé que ce changement avait permis aux Russes de dépenser plus d’argent pour leur programme nucléaire.

Image : Homme sur la Lune avec le drapeau des États-Unis flottant à côté. Crédits : NASA/JSC/ASU/Andy Saunders

Pourquoi retourner avec les humains sur la Lune maintenant ?

Mais après tout ce temps, pourquoi retournons-nous sur la lune maintenant ? La mission Artemis intervient après un ralentissement des missions habitées de la NASA. Sous l’administration Obama, le programme Constellation, lancé sous l’ère Bush, a pris fin, tout comme les navettes spatiales ont été retirées. Cela a été motivé par les retards et le coût élevé du projet.

Comme nous le savons, cela n’a pas sonné le glas de l’exploration spatiale pour les États-Unis. En fait, après le retrait du programme de la navette spatiale, le Congrès américain a approuvé la NASA pour développer une nouvelle fusée pour transporter la capsule Orion. Ainsi est né le SLS et le programme Artemis a commencé à prendre forme.

Cela ne change rien au fait que le programme est extrêmement coûteux et que ses coûts ont augmenté depuis sa prévision initiale. D’ici 2025, on estime que le programme Artemis aura coûté 93 milliards de dollars américains dans les caisses américaines, ce qui a entraîné des controverses et des retards dans les plans. Mais, pour l’instant, le Congrès continue de maintenir le financement du projet.

Même avec tout cela, il y a des raisons pour la Lune. Premièrement, les missions Apollo n’ont pas exploré notre satellite naturel en profondeur et il reste encore plusieurs zones sous-analysées, comme les pôles, qui devraient être l’objectif initial d’Artemis. Une autre raison est que l’opération peut servir de tremplin à un plan plus audacieux : emmener des astronautes sur Mars.

L’idée de la NASA est audacieuse et consiste à construire une station spatiale en orbite lunaire, Gateway, qui permettra des retours beaucoup plus faciles vers la Lune. Dans le programme Apollo, à chaque nouvelle mission, tout devait être refait à zéro, ce qui augmentait considérablement les coûts. La NASA a également l’intention d’utiliser cette base pour soutenir une éventuelle mission visant à envoyer des humains sur Mars à l’avenir.

Sur l’avenir d’Artemis après 3, la NASA prévoit déjà 4 missions aller-retour vers la Lune, dont la construction de Gateway en partenariat avec l’agence européenne et l’agence japonaise. Mais tout cela, bien sûr, dépend toujours de l’approbation du Congrès américain.

