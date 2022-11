Après des échecs, le Cubesat lunaire de la NASA approche de sa destination finale

Le cubesat CAPSTONE de la NASA, après quatre mois de voyage, est déjà proche de sa destination finale : la Lune. Les responsables de l’agence spatiale américaine estiment que la sonde arrivera le 13 novembre et qu’il faudra au moins cinq jours pour analyser les données, effectuer des manœuvres de nettoyage et confirmer qu’elle est bien insérée dans l’orbite de la Lune.

CAPSTONE est l’abréviation de « Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment ». Il s’agit d’un petit observateur, de 25 kilos, de la Lune qui a été envoyé dans l’espace, en juin de cette année, pour étudier l’étoile qui brille dans le ciel nocturne terrestre.

Le voyage vers la Lune a connu quelques péripéties, comme la gradation de la petite sonde, début juillet, peu après la séparation de la navette spatiale Photon de Rocket Lab. A cette occasion, l’équipe chargée de la mission a pu identifier rapidement le problème et rétablir la communication avec la sonde dès le lendemain. Plus tard, CAPSTONE a connu un autre échec, qui a mis la mission en danger. Heureusement, une fois de plus, l’équipe a pu inverser le problème et remettre la sonde en route vers la Lune.

Dans un communiqué, le PDG d’Advanced Space, Bradley Cheetham, a déclaré que toutes les situations auxquelles sont confrontés le vaisseau spatial et l’équipe montrent la résilience et l’engagement que chacun a mis dans la mission. Cheetham est également le chercheur principal de CAPSTONE.

Collaboration entre CAPSTONE et le Lunar Reconnaissance Orbiter

Selon la NASA, le cubesat se dirige vers une orbite de halo presque droite (NRHO) autour de la Lune. Cette même trajectoire très elliptique sera également occupée par la Gateway, une petite station spatiale que la NASA envisage de construire dans le cadre du programme Artemis.

Bien que personne ne l’ait testé en pratique, les scientifiques pensent que ce type d’orbite lunaire est très stable. Dans tous les cas, CAPSTONE sera le premier à effectuer cette vérification, en plus d’observer d’autres caractéristiques importantes dans l’environnement Lua, telles que les tests de communication et de navigation. Certains de ces tests seront effectués en collaboration avec le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, qui fait le tour de la Lune depuis 2009.

