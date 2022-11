Voir la différence entre les images d’une même galaxie enregistrées par James Webb

La première image prise par le télescope James Webb a eu lieu le 11 juillet, et depuis lors, le programme a Science de la publication anticipée a contribué à explorer tout le potentiel scientifique du dispositif. La galaxie Wolf-Lundmark-Melotti était autrefois soigneusement étudiée par le télescope Hubble, qui observait l’espace en lumière visible. Désormais, les scientifiques du programme utilisent le groupe d’étoiles comme moyen de comparer les observations de Webb, qui utilise des capteurs infrarouges.

Selon la scientifique de l’Université Rutgers, Kristen McQuinn, l’une des principales scientifiques du programme Webb Early Release Science (ERS), l’étalonnage du système infrarouge, NIRCam, aide à développer un logiciel pour mesurer la luminosité des étoiles. « Nous voulons nous assurer que nous mesurons la luminosité des étoiles de manière très, très précise et précise », souligne le chercheur.

Comparaisons entre l’image de la galaxie Wolf-Lundmark-Melotti du télescope Spitzer Space à gauche et du télescope James Webb à droite. CRÉDIT SCIENTIFIQUE : NASA, ESA, CSA, STScI et Kristen McQuinn (Rutgers University). TRAITEMENT D’IMAGES : Alyssa Pagan (STScI).

Le début de l’univers et la galaxie Wolf-Lundmark-Melotte (WLM)

Wolf-Lundmark-Melotte n’est pas très loin du nôtre, du moins selon les normes intergalactiques. Cette caractéristique indique probablement qu’il n’a pas interagi avec d’autres systèmes et qu’il est presque dans son état de formation, pouvant être utilisé comme étude de l’évolution de ces systèmes.

Il tire son nom des astronomes qui l’ont découvert : Max Wolf, Knut Lundmark et PJ Melotte. Le gaz qui compose la galaxie est très similaire à ceux qui étaient présents au début de l’univers, avec des éléments plus légers comme l’hélium et l’hydrogène. En effet, lorsque les supernovae explosent, elles expulsent les nouveaux gaz synthétisés par les étoiles.

« Cela rend le WLM super intéressant car vous pouvez l’utiliser pour étudier comment les étoiles se forment et évoluent dans de petites galaxies comme celles de l’ancien univers. » souligne McQuinn. « En déterminant les propriétés de ces étoiles de faible masse (telles que leur âge), nous pouvons mieux comprendre ce qui s’est passé dans un passé très lointain. »

