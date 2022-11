Créature terrifiante prise dans les profondeurs de l’océan

Les poissons à dents crocs, parfois appelés poissons ogre, ont une apparence terrifiante, car ils ont des dents énormes par rapport à leur taille. Ces animaux se trouvent entre 200m et 2000m de profondeur, mais ils ont déjà été vus dans l’océan le plus profond, à près de 5000m. Ils peuvent être trouvés dans les eaux de toute la planète, sauf dans les zones polaires, ils vivent généralement en pleine mer, loin de la terre.

Ils sont à peine vus par les humains, car en plus de l’endroit où ils peuvent être trouvés, lorsque les poissons ogres remontent à la surface, ils le font la nuit pour se nourrir. Le Monterey Bay Aquarium Research Institute ne l’a repéré que 8 fois en 30 ans d’expéditions en mer.

Les animaux ne marchent généralement pas en groupe et ne se produisent plus souvent nulle part, ils sont bien répartis dans toutes les mers de la planète, à l’exception des mers polaires. La fécondation du poisson à dents de croc est externe, où la femelle libère les œufs dans l’océan et le mâle les féconde plus tard.

Le régime alimentaire du poisson croc

Le poisson-ogre a des dents plus grandes que toute autre espèce marine, selon la Smithsonian Institution. Ils sont habitués à saisir et à tenir leurs proies, ce qui peut être difficile à trouver dans les profondeurs où ils vivent. Au menu, il y a des poissons plus petits, des crevettes, des calmars et des poulpes, mais ils peuvent essentiellement manger tout ce qui s’approche d’eux. « Ils sont voraces – ils semblent manger tout ce qui rentre dans leur bouche », a déclaré Tracey Sutton, professeur au Guy Harvey Oceanographic Center de l’Université de Floride, à Newsweek.

Leurs prédateurs sont les thons et les marlins, mais les poissons crocs ont des structures utiles pour leur échapper. Leur coloration sombre contribue à leur camouflage au fond de l’océan, là où la lumière n’atteint pas. De plus, même s’il a une vue horrible, sa ligne latérale, sensorielle de poisson et d’amphibien, est curieusement saillante. «Il a un arrangement complexe de nerfs dans sa tête. En quelque sorte, il ‘écoute’ avec son visage », précise Sutton.