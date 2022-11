Un fragment de la navette spatiale Challenger retrouvé sous l’océan

En cherchant l’épave d’un avion abattu pendant la Seconde Guerre mondiale pour un documentaire, l’équipe de reportage de History Channel a trouvé l’un des plus gros morceaux de la navette spatiale Challenger de la NASA au fond de l’océan.

Fait intéressant, l’artefact était situé sur la Space Coast de la Floride, près de la zone connue sous le nom de Triangle des Bermudes, où l’équipe de télévision réalise la série « The Bermuda Triangle: On Cursed Waters ».

Après avoir analysé la construction moderne de l’objet et la présence de carreaux de protection thermique carrés de 20 centimètres (bouclier thermique), la NASA a confirmé qu’il faisait partie du Challenger. À la lumière de cette découverte, l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a publié une déclaration dans laquelle il parlait de « l’opportunité de faire une pause une fois de plus, d’élever l’héritage des sept pionniers que nous avons perdus et de réfléchir à la façon dont cette tragédie nous a changés ».

Dans le communiqué, l’administrateur a également déclaré que l’accident impliquant les sept explorateurs « audacieux et courageux » qui ont perdu la vie à bord du Challenger « restera à jamais ancré dans la mémoire collective du pays ».

Pour ceux qui ne se souviennent pas de l’affaire : le 28 janvier 1986, la navette spatiale Challenger, lors de son 25e lancement, s’est brisée en 73 secondes, lorsque les scellés d’un des deux propulseurs de la fusée ont cédé. Tout l’équipage à bord est mort. Lors des recherches, un important contingent de personnes et d’institutions s’est mobilisé pour mener des actions de sauvetage. De plus, des équipements de pointe, tels que des sous-marins de recherche, des submersibles robotisés, entre autres dispositifs, ont été engagés pour parcourir la zone.

La NASA envisage d’honorer l’équipage du Challenger

De ces recherches, 188 tonnes d’épaves ont été récupérées. En 2015, la NASA a décidé d’exposer des parties du fuselage du Challenger au mémorial « Forever Remembered » du Kennedy Space Center Visitor Complex en Floride. Suite à la découverte et à la confirmation par History Channel que la pièce retrouvée appartenait bien au Challenger, les familles de l’équipage ont été informées et l’agence spatiale américaine prévoit de prendre des mesures qui honoreront correctement l’héritage des astronautes décédés et des familles qui les ont aimés.

Les membres de la NASA disent réfléchir à la meilleure posture à adopter après cette découverte. Ils assurent que la NASA ne laissera pas de côté la mémoire et l’héritage de l’équipage et des familles, car ils comprennent l’importance de garder vivante la mémoire de l’équipage et de la mission.

