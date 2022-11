Alerte tsunami ! Après le tremblement de terre, les Tonga sont à nouveau menacées

L’United States Geological Survey (USGS) a mis en garde contre l’émergence d’un éventuel tsunami, ce vendredi (11), au large des Tonga, après qu’un séisme de magnitude 7,1 sur l’échelle de Richter a frappé la mer du sud-est de la région de Neiafu, dans l’océan Pacifique.

Selon le Pacific Tsunami Warning Center (PTWC), l’alerte a été émise à environ 300 kilomètres de l’épicentre du séisme. Par ailleurs, l’organisme a souligné que les vagues ne menacent pas l’Australie et la Nouvelle-Zélande, les plus grands pays d’Océanie.

Lire la suite:

Selon l’Institut américain de sismologie, le tremblement a été enregistré à environ 210 kilomètres au large des îles Neiafu et la profondeur du séisme était de 24,8 kilomètres. Les habitants de la côte américaine des Samoa américaines ont déjà vu deux grosses vagues se former sur le rivage.

La région des Tonga a été frappée en janvier de cette année par un tsunami provoqué par l’éruption d’un volcan sous-marin Hunga Tonga-Hunga Há’apai. Les experts ont considéré l’événement comme plus puissant que la bombe d’Hiroshima. Lors de l’événement dans l’océan Pacifique, des vagues de 1,2 mètre de haut se sont formées et ont détruit une partie de l’île. Environ trois personnes sont mortes à la suite du phénomène météorologique. Cinq jours après la catastrophe, les Tonga ont commencé à recevoir une aide internationale pour aider à reconstruire les structures et aider les habitants.

Conséquence de l’éruption sous-marine au-delà du tsunami

Récemment, le Apparence numérique a publié un article sur la colonne de fumée émise lors de l’éruption du volcan sous-marin, qui a provoqué le tsunami au début de cette année. Selon les experts, c’est la plus haute colonne de son genre. La tour de cendres, de poussière et de vapeur d’eau a atteint 57 kilomètres au-dessus du niveau de la mer et a été le premier panache à pénétrer dans la mésosphère – la troisième couche de l’atmosphère terrestre.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube🇧🇷 Abonnez-vous à notre chaîne !