Elon Musk a l’intention de coloniser Mars : ce que l’on sait pour l’instant

Êtes-vous prêt à vivre sur Mars ? En ce qui concerne les ambitions du milliardaire excentrique Elon Musk, cela pourrait devenir une réalité dans un avenir pas si lointain que prévu. L’homme d’affaires sud-africain-canadien, naturalisé nord-américain, entend coloniser la planète rouge et y établir une ville autonome, pouvant servir de foyer à un million de personnes, rendant l’humanité multiplanétaire.

Le milliardaire Elon Musk, qui a récemment finalisé l’achat de Twitter, vise à créer une ville autonome sur Mars. Image : Goodread Bio/Flickr

La colonisation de Mars au cours des trois prochaines décennies figure peut-être en tête de liste des projets les plus ambitieux de Musk. Parmi les projets du fondateur de SpaceX, le PDG de Tesla, le vice-président d’OpenAI, le président de SolarCity et maintenant le nouveau propriétaire de Twitter, implante également des puces dans le cerveau des gens via Neuralink, la société dont il est fondateur et PDG.

En 2016, lorsqu’il a annoncé son grand objectif de créer une colonie humaine sur Mars, Elon Musk espérait voir une mission habitée vers notre voisin planétaire avoir lieu dès 2024. Plus tard, il a recalculé ses plans pour 2026, puis a fixé 2029 comme son objectif. Si cela se concrétise, le premier voyage habité vers Mars aura lieu 60 ans après le premier atterrissage humain sur la Lune en 1969.

Principal défi pour atteindre Mars, selon Elon Musk

Selon Musk, le principal obstacle à surmonter est d’ordre financier. Il affirme que son Starship est le vaisseau spatial le plus complexe jamais construit « par un ordre de grandeur », et que son principal critère d’optimisation est le coût par tonne vers l’orbite terrestre et éventuellement même vers Mars.

« Il y a un coût par tonne à la surface de Mars où nous pouvons nous permettre le coût de l’entretien d’une ville autonome », a déclaré l’exécutif lors d’une interview avec le podcast de Lex Friedman en janvier de cette année. « Aujourd’hui, vous ne pourriez pas voler vers Mars pour même 1 000 milliards de dollars, nous devons donc surmonter cela. »

À l’époque, il a également souligné que la stratégie pour Mars est différente du programme Apollo de la NASA, qui a emmené des humains sur la Lune entre 1969 et 1972. « Avec Mars, notre objectif n’est pas de laisser des empreintes et des drapeaux et de ne pas revenir avant 50 ans. Nous devons être une espèce multiplanétaire », a déclaré le milliardaire, utilisant le terme qu’il adopte habituellement pour désigner le fait que les humains pourront non seulement visiter Mars, mais aussi choisir d’y vivre.

Le vol d’essai orbital du vaisseau ne parvient pas à décoller

Cependant, pour que tout cela soit possible, le vaisseau doit d’abord décoller. Et jusqu’à présent, cela s’est avéré de plus en plus difficile à faire.

Le Starship se compose d’un énorme propulseur de premier étage appelé le Super Heavy et d’un vaisseau spatial de 50 mètres de haut également surnommé le Starship. Les deux éléments seront entièrement réutilisables et propulsés par les moteurs Raptor de nouvelle génération de SpaceX, avec 33 pour le propulseur et six pour la capsule.

Pour emmener les astronautes sur Mars, SpaceX a créé le plus grand système de lancement spatial de l’histoire, à 120 mètres de haut, formé par le propulseur Super Heavy et le vaisseau spatial de l’étage supérieur Starship. Image : NasaSpaceFlight

Si tout se passe comme prévu, le prochain test en vol orbital sera effectué par les prototypes Booster 7 et Ship 24. SpaceX a effectué des tests de moteur avec les deux véhicules ces derniers mois à Starbase, l’installation de la société dans le sud du Texas. .

Ce vol d’essai décollera de Starbase, envoyant la capsule Ship 24 dans un voyage orbital qui se terminera par un atterrissage en plongée dans l’océan Pacifique près de l’île hawaïenne de Kauai. Le Booster 7 devrait tomber dans le golfe du Mexique au large des côtes du Texas peu de temps après son lancement.

Bien que la licence de spectre radioélectrique ait été délivrée par la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis en août, peu après l’achèvement de l’examen environnemental par la Federal Aviation Administration (FAA), il ne s’agit pas de la seule approbation requise pour l’autorisation du vol.

SpaceX attend toujours la licence de lancement, un document réglementaire qui doit être délivré par la FAA – le même organisme chargé d’accorder la licence environnementale de Starbase, comme indiqué ci-dessus (et qui a pris près de six mois pour être achevé).

Il est important de noter que la date d’expiration du document délivré par la FCC est jusqu’au 3 janvier de l’année suivante. Par conséquent, si la licence de lancement est délivrée après cette date, SpaceX doit demander un renouvellement de licence de spectre radio. C’est-à-dire que les dates doivent s’aligner, sinon le vaisseau ne décolle pas.

Du moins, pas de Starbase. Mais SpaceX travaille à la construction d’un autre site de lancement pour le véhicule colossal. La société modifie l’historique Launch Pad 39A du Kennedy Space Center (KSC) de la NASA en Floride pour accueillir les lancements de sa méga-fusée, qui sera le véhicule spatial le plus grand et le plus puissant jamais lancé.

Vivre dans des dômes de verre

Allons-y et imaginons que tout ce processus impliquant Starship a déjà été surmonté. Que les premiers voyages habités vers Mars ont déjà été effectués avec succès. Et que, désormais, des êtres humains peuvent vivre sur la planète rouge. D’accord, et comment cela se passerait-il ?

« Entre les Montagnes Rouges », conception d’artiste représentant une colonie sur Mars. Image : HP Mars Home Planet

Elon Musk explique que la vie sur Mars commencera avec des dômes de verre qui seront terraformés « pour supporter la vie, comme la Terre ». La terraformation est un processus de modification de l’atmosphère, de la température, de l’écologie et de la topographie d’une planète pour soutenir un écosystème semblable à la Terre. Il convient de rappeler que, du moins pour l’instant, ce concept n’est qu’hypothétique.

L’homme d’affaires reconnaît que le processus « sera trop lent pour être pertinent dans nos vies ». Il ajoute : « Cependant, nous pouvons y établir une base humaine de notre vivant. Au moins une future civilisation spatiale, découvrant nos ruines, sera étonnée du chemin parcouru par les humains.

Et quand il commente que ce processus sera lent, l’homme d’affaires a raison. Dans une analyse récente, des experts ont conclu qu’il faudrait peut-être 3 500 ogives nucléaires explosant quotidiennement pour élever la pression atmosphérique de Mars à des niveaux respirables.

Cependant, même si cela est possible un jour, il y a un obstacle majeur à ce processus. Le rayonnement résultant rendrait la surface complètement inhabitable. Même conscient de cela, Musk ne semble pas avoir la moindre intention de renoncer à l’idée de former une ville sur Mars.

Pourquoi construire une ville sur Mars

Musk prévoit de construire une ville grandeur nature à la surface de Mars, qui sera habitée par des gens ordinaires, pas seulement des scientifiques et des chercheurs.

D’après le site inverse, intéressés à déménager sur Mars pourraient couvrir leurs frais de vol avec un prêt. Une fois là-bas, les gens pouvaient rembourser le prêt en travaillant n’importe quoi, des fonderies de fer aux pizzerias.

Le projet de la ville de Mars développé par SpaceX. Image : Divulgation/SpaceX

Toujours selon la publication, la ville serait libre de se gouverner selon ses propres conditions. Cela semble être en contradiction avec le Traité sur l’espace extra-atmosphérique de 1967, qui stipule que le pays d’origine du lancement est responsable des activités spatiales ultérieures.

Selon Paul Wooster, ingénieur en chef du développement de SpaceX sur Mars, la société pourrait construire non pas une, mais plusieurs villes. « L’idée serait de s’étendre, de commencer non seulement avec un avant-poste, mais de devenir une base plus grande, pas seulement comme il y en a en Antarctique, mais vraiment un village, une ville, devenant une métropole puis plusieurs villes sur Mars. , », a-t-il déclaré lors de la 21e convention annuelle de la Société internationale de Mars en août.

L’objectif déclaré – et audacieux – de Musk est d’étendre l’existence de l’humanité dans l’univers. Il cite toujours plusieurs raisons à cela.

L’un des points est qu’un nouvel événement d’extinction de masse sur Terre pourrait sonner le glas de l’humanité – qui pourrait survivre si elle était capable de prendre pied sur une nouvelle planète, comme Mars. « La Terre a environ 4,5 milliards d’années, mais la vie n’est pas encore multiplanétaire et le temps qu’il faudra pour le devenir est extrêmement incertain », a écrit Musk sur Twitter en novembre 2021.

Selon lui, ce scénario catastrophique peut être causé à la fois par le changement climatique et par une attaque d’astéroïdes.

En février de cette année, Musk a également déclaré que l’une des raisons pour lesquelles l’humanité est devenue multiplanétaire est que nous sommes « les gardiens de la vie, et les créatures que nous aimons ne savent pas comment construire des vaisseaux spatiaux, mais nous le savons et nous pouvons les amener avec nous. «

Lire la suite:

Musk n’est pas le premier à nous demander de coloniser une autre planète. En 2017, le physicien Stephen Hawking a déclaré que les humains auraient besoin de se développer d’ici 100 ans pour survivre.

Pour l’astrophysicien britannique et professeur émérite à l’Université de Cambridge, Martin Rees, l’idée est une « dangereuse illusion » et « faire face au changement climatique sur Terre n’est rien comparé à rendre Mars habitable ».

