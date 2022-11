Un animal disparu peut revenir à la vie dans de nouvelles recherches

Les aurochs sont les ancêtres des vaches et vivaient au Royaume-Uni il y a environ 3000 ans. Les animaux se sont éteints sur l’île à l’âge du bronze, mais ils pouvaient encore être trouvés sur le continent jusqu’en 1600. Les empreintes de ces animaux peuvent aider dans l’étude qui vise à ramener ces animaux à la vie.

Les restes ont été retrouvés sur Formby Beach, sur la côte nord-ouest de l’Angleterre, et sont étudiés depuis plus de six ans par des chercheurs de l’Université de Manchester. Le site possède une énorme quantité de vestiges préhistoriques allant jusqu’à 9 000, humains et animaux. Ils montrent la présence d’une faune beaucoup plus importante et plus riche en biodiversité que ce que l’on trouve actuellement sur le site.

L’un de ces animaux est un aurochs, une super vache qui a joué un rôle important dans l’entretien des paysages et la stimulation de la biodiversité. L’empreinte des animaux a été préservée compte tenu des conditions qui existaient sur le site. Ils ont été creusés dans la boue et rapidement recouverts de sable et enterrés par plus de boue, à une époque où l’Angleterre était encore liée au continent européen. « Finalement, ils ont été enterrés sous le sable et les dunes alors que la côte se déplaçait plus à l’ouest. Ils n’ont pas été emportés, car ils ont été enterrés pendant des millénaires. souligne Alison Burns, responsable de l’étude, pour newsweek🇧🇷

La présence d’animaux dans le lieu permet également d’en savoir plus sur leurs habitudes. L’hypothèse est qu’ils vivaient à cet endroit parce qu’il était proche de la mer, ce qui leur permettrait de se rafraîchir plus facilement dans la chaleur, ou de se nourrir de la végétation côtière. Les empreintes aident également à projeter sa répartition sur le territoire et même la taille de l’animal, qui devrait mesurer près de 2 m de haut et 3,5 m de long.

Lire la suite!

Animal éteint de retour à la vie

Les aurochs étaient des animaux à faible impact environnemental, ils vivaient avec peu de nourriture et supportaient des températures élevées. Même si son dernier spécimen est mort en 1627 en Pologne, les empreintes peuvent aider à recréer l’animal, du moins c’est ce que le Taurus Project, de l’écologiste Ronald Goderie, entend faire.

Des traces de l’ADN de l’animal peuvent encore être trouvées chez les vaches modernes qui ont une forte concentration de matériel génétique de l’espèce. En plus d’utiliser différentes espèces de vaches en croisement, le projet peut désormais également s’appuyer sur les traces laissées sur Formby Beach pour redonner vie à ces animaux.

