Animal préhistorique brésilien découvert dans une nouvelle recherche

Des chercheurs de l’Université fédérale de Santa Maria (UFSM), à Rio Grande do Sul, et de l’Université fédérale de Juiz de Fora (UFJF), à Minas Gerais, ont décrit une nouvelle espèce de reptile qui a vécu avec les premiers dinosaures.

Rio Grande do Sul, en plus d’être un État connu pour avoir abrité certains des plus anciens fossiles de dinosaures au monde, produit également des enregistrements de plusieurs autres organismes qui ont vécu avec ces reptiles. L’animal découvert dans la commune d’Agudo (RS), par le paléontologue Rodrigo Temp Müller, a environ 230 millions d’années.

Une patte complète a été récupérée, ce qui a permis d’identifier et de classer la créature comme Proterochampside. C’est un groupe primitif de reptiles que l’on ne trouve qu’au Brésil et en Argentine, qui rappelle beaucoup les alligators et les crocodiles.

Le spécimen trouvé a été reconnu comme une nouvelle espèce et nommé Stenoscelida aurantiacus. Le nom Stenoscelida a une origine grecque et indique jambe élancée, par conséquent, le nom fait allusion aux dimensions du reptile, qui a des membres postérieurs plus minces par rapport à ses proches parents ; le nom aurantiacus est dérivé du latin et indique orange. Cette seconde fait référence à la coloration orange des lits rocheux d’où le fossile a été extrait.

Image : Patte complète retrouvée du reptile ayant vécu avec les dinosaures. Crédits : /RODRIGO TEMP MÜLLER/DIVULGATION

En raison de la similitude entre ces animaux et les alligators, les chercheurs soupçonnent qu’ils doivent également avoir vécu près de plans d’eau et se nourrir de la même manière que les reptiles modernes. Pour les chercheurs, le point le plus important de cette découverte est lié au bon état de conservation du spécimen.

Grâce à ce facteur, il a été possible d’obtenir des informations importantes, comme la présence de certaines structures dans le fémur qui servaient de points d’attache musculaire et que l’on retrouve le plus souvent chez les dinosaures. De plus, il a été possible de comprendre comment les tissus permettaient la locomotion de cette espèce et quelles caractéristiques communes aux dinosaures apparaissaient déjà dans des formes plus primitives et qui sont apparues de manière indépendante tout au long de l’évolution.

