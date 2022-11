La Chine montre un missile hypersonique « tueur de porte-avions » avant la réunion américaine

Lors de l’événement aérospatial chinois, Airshow China, qui s’est déroulé à Zhuhai, un missile hypersonique « porte-avions » et un drone d’attaque intercontinental ont été présentés. L’expert estime que ce type de manifestation vise, outre la recherche de clients potentiels, à montrer aux États-Unis la puissance du pays communiste en cas d’éventuel affrontement sur l’île de Taïwan.

L’événement a eu lieu quelques jours avant la réunion du G20, un forum où se réuniront des représentants des plus grandes économies du monde, dont le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping. La réunion est prévue pour mardi prochain (15), à Bali, en Indonésie.

Lire la suite:

Avec la guerre entre la Russie et l’Ukraine, les esprits entre pays divergents se sont échauffés. Ce sera l’occasion pour le dirigeant chinois lui-même d’influencer son allié Vladimir Poutine pour qu’il négocie avec les pays impliqués dans le conflit. Un autre point de tension concerne les États-Unis, le Japon, l’Inde et l’Australie, membres du groupe anti-Chine Quad, qui mènent des exercices navals au large des côtes japonaises, dans la 26e édition de Malabar-2022, une manœuvre qui a commencé avec l’Inde et les États-Unis et a maintenant inclus d’autres pays.

Lorsque la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, s’est rendue à Taïwan cette année, Pékin n’a apparemment pas apprécié cette décision. Après tout, Pelosi était le plus haut responsable américain à visiter Taipei au cours des 25 dernières années, ce qui est une reconnaissance du gouvernement local dans la forme et le contenu. Le responsable américain a presque contredit la politique officielle américaine, qui est ambiguë envers Taïwan, car elle accepte la Chine comme un seul pays mais soutient militairement les Taïwanais. L’assistance, dans ce cas, comprend même l’envoi d’aide en cas d’invasion.

Crédit : FOTOGRIN, via .

Avec une sorte de nouvelle guerre froide en cours depuis 2017, lancée par les États-Unis contre la Chine, dont l’objectif principal est de contenir la croissance du régime dirigé par Xi, Taïwan est devenu un point focal de la lutte. Les raids aériens contre l’île sont devenus hebdomadaires, voire quotidiens, et ont culminé après la visite de Pelosi.

La Commission militaire centrale de Chine en attente

Xi Jinping a même rendu visite, mardi (8), à la Commission militaire centrale, qu’il préside, et a demandé aux forces armées de se préparer aux guerres futures. En attendant, la présentation d’armes chinoises lors d’une foire devient significative et symbolique. L’arme principale présentée était le 2PZD-21, une sorte de missile balistique hypersonique, lancé à partir de bombardiers H-6K, similaire au Kinjal russe, qui a déjà été utilisé en Ukraine. On ne sait pas encore quelle serait sa capacité nucléaire.

Cependant, les experts estiment qu’il a une portée de 2 000 kilomètres, il pourrait donc constituer une menace pour tout groupe de porte-avions qui s’approcherait de la Chine. De plus, une autre caractéristique surprenante est la vitesse maximale estimée par les experts, environ 12 fois la vitesse du son, qui rend ce missile difficile à intercepter, un échantillon de la capacité technologique chinoise.

Confrontée à plusieurs épreuves, avec les Russes en tête de cette course aux armements, la Chine a décidé de faire une percée dans ce sens l’an dernier. Pour tenter d’atteindre ces pays, les États-Unis cherchent des moyens d’accélérer leurs programmes d’armement.

Affichage de super drones et d’avions commerciaux

En plus des armes, le drone d’attaque chinois, le Wing Loong-3, a été exposé à la foire. C’est un avion robot capable de voler jusqu’à 10 000 kilomètres, ce qui lui confère une portée intercontinentale. L’appareil mesure environ 12 mètres de long et a une envergure de 24 mètres, ce qui lui permet d’emporter jusqu’à 16 missiles et bombes.

Des chasseurs furtifs J-20, le cargo quadrimoteur Y-20 et d’autres appareils ont été annoncés lors de l’événement. Par ailleurs, le premier gros porteur commercial produit par le pays, le Comac C919, qui concurrence dans la gamme des Boeing 737 et Airbus A320, a reçu plusieurs commandes.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube🇧🇷 Abonnez-vous à notre chaîne !