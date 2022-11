Une vidéo montre des pieuvres lançant des objets en Australie

Les scientifiques qui étudient le comportement des pieuvres sauvages au large des côtes australiennes ont vu ces créatures se lancer des coquillages, des algues et de la vase. Les chercheurs ne savent toujours pas ce qui motive cette attitude, cependant, elle rattache cet animal à un petit groupe de céphalopodes qui reproduisent ce comportement.

Pour capturer les scènes parmi les pieuvres, des scientifiques de l’Université de Sydney ont utilisé des caméras GoPro fixes dans une réserve marine de Jervis Bay, sur la côte est de l’Australie. Selon le professeur Peter Godfrey-Smith, auteur principal de la recherche, « la plupart des rejets n’atteignent pas les autres ».

« Seule une minorité de cas semble être ciblée. Je suppose que beaucoup d’offres ciblées ressemblent davantage à une tentative d’établir un «espace personnel», mais ce sont des spéculations, il est très difficile de savoir quels sont vos objectifs », a ajouté Godfrey-Smith.

De nombreuses questions restent sans réponse et chercher à comprendre ce comportement des pieuvres en fait partie. Pour l’instant, tout ce qui est dit à ce sujet n’est que spéculation, après tout, ce n’est pas une attitude que l’on voit chez de nombreux animaux.

Reproduction : Nouvel Atlas/YouTube

Les primates, les éléphants, les mangoustes et les oiseaux font partie des groupes qui contiennent des individus habitués à cette pratique de lancer des objets sur les autres. Malgré la similitude, les pieuvres ont un différentiel, car elles ramassent, guident les matériaux à l’aide de leurs bras, et favorisent le « lancer » grâce à la propulsion de jets d’eau, émis par leurs siphons.

Le sexe et la coloration influencent le comportement des pieuvres

Une autre curiosité observée dans cette recherche réside dans le fait que les femmes étaient généralement plus susceptibles de lancer des objets que les hommes ; de plus, il semble y avoir une relation entre la couleur des créatures et leur comportement de lancer. Cette corrélation possible corrobore d’autres études qui lient la couleur des pieuvres aux niveaux d’agressivité, c’est-à-dire que plus elles sont foncées, plus les niveaux d’agressivité sont élevés.

« Les rejets de poulpes qui présentent des motifs corporels uniformes (en particulier des motifs sombres uniformes) frappent d’autres pieuvres beaucoup plus souvent que d’autres motifs corporels. »

