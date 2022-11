Réchauffement climatique : l’Europe s’est réchauffée plus de deux fois plus que le reste du monde

Les températures en Europe ont plus que doublé en 30 ans par rapport au reste du globe. L’élévation, en plus des dommages à l’écosystème, des inondations, des incendies et des vagues de chaleur, peut également causer des dommages à l’économie et à la population du continent. L’augmentation est une conséquence du réchauffement climatique causé principalement par l’activité humaine.

Une étude organisée par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) en collaboration avec le Copernicus Climate Change Service de l’Union européenne a été chargée de révéler cette information. Il a été observé qu’entre les années 1991-2021, l’Europe a connu une augmentation de +0,5°C par décennie. Selon le GIEC, la moyenne mondiale était à la même époque de +0,2°C par décennie, c’est-à-dire que la moyenne européenne est 2,5 fois supérieure à celle de la planète entière.

La publication, en plus de révéler l’augmentation des températures, a également étudié la fréquence des vagues de chaleur, les conditions météorologiques extrêmes, les changements de précipitations et le niveau des glaciers. Les glaciers alpins ont perdu environ 30 m de glace entre 1997 et 2021, tandis qu’au Groenland, en plus de la fonte, de la pluie a été observée à un point où cela ne s’était jamais produit auparavant.

Quant à la population et à l’économie, les violentes tempêtes et inondations de 2021, causées par l’augmentation de la température, ont causé des dommages à cinq cent mille personnes et causé une perte économique de plus de 50 milliards de dollars, en plus de centaines de morts.

Lire la suite

Bonnes nouvelles

L’Europe, en particulier l’Union européenne, a réduit ses émissions de carbone de 31 % entre 1990 et 2020. Selon le Pr. Petteri Taalas, secrétaire général de l’OMM, même les sociétés les plus développées ne sont pas à l’abri des impacts des changements climatiques extrêmes. Cependant, il est optimiste quant à l’impact que la réduction des émissions de carbone peut avoir sur le monde. « Le bon rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la région doit se poursuivre et l’ambition doit encore être augmentée. L’Europe peut jouer un rôle clé dans la réalisation d’une société neutre en carbone d’ici le milieu du siècle pour respecter l’accord de Paris », souligne Taalas.

Le continent européen dispose également d’une alerte au changement climatique efficace. Couvrant environ 75% de la population, il est en mesure de donner une alerte précoce de l’incidence des fortes vagues de chaleur. Ce plan d’action a permis de sauver de nombreuses vies de la chaleur.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !