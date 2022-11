Est-il possible d’avoir des relations sexuelles dans l’espace ? Les Chinois vont tester la reproduction en dehors de la Terre

Imaginez pouvoir avoir des relations sexuelles dans l’espace, c’est ce que les scientifiques chinois prévoient de découvrir. Les informations de Post du matin de la Chine du Sud publiés aujourd’hui montrent que des chercheurs chinois veulent envoyer des singes à la Station spatiale chinoise pour mener à bien l’expérience de reproduction. L’objectif est d’étudier les capacités d’adaptation, telles que la croissance et la reproduction, des organismes à la microgravité. L’étude a également effectué des tests avec des créatures plus petites.

Les animaux seront envoyés à Wentian, un module qui abrite les bureaux d’expérimentation biologique de la station. Les laboratoires sont adaptés pour recevoir les algues, les poissons et les escargots, mais peuvent être agrandis et reconfigurés pour recevoir les singes. L’étude sera menée par les astronautes qui devront s’occuper d’un certain nombre de choses. « Les astronautes devront les nourrir et gérer les déchets », explique Kehkooi Kee, professeur de médecine à l’Université de Tsinghua qui a mené une expérience avec des cellules souches en orbite.

Les études menées par Zhang Lu, chercheur à l’Académie chinoise des sciences de Pékin, viennent répondre à des projets futurs. Avec des plans d’implantation en orbite autour de Mars et de la Lune, il est essentiel de savoir comment les organismes se développeraient à ces endroits. La recherche rencontre cependant une difficulté, les singes coopèrent. Tant le voyage que le lieu où ils ont vécu peuvent représenter des facteurs de stress pour les animaux et par conséquent l’échec de l’étude.

Un autre défi est la difficulté pour les individus de s’approcher suffisamment pour se reproduire dans l’espace. Une faible gravité rend cette approche plus difficile qu’elle ne l’est ici sur Terre.

La reproduction dans l’espace est une vieille question

La question de savoir si la reproduction dans l’espace est possible n’est pas récente. La question de savoir si les organismes peuvent se reproduire dans l’espace est une question depuis la guerre froide, lorsque la Russie a envoyé des souris en voyage dans l’espace. Certains de ses spécimens montraient des signes de grossesse, mais ils n’ont jamais accouché. En 1992, la NASA a également envoyé un couple d’astronautes à la Station spatiale internationale, mais selon l’agence, jusqu’à présent, aucun cas de sexe dans l’espace n’a été enregistré.

