La nébuleuse « Beauté » qui est une « Bête » est capturée par Hubble

Une image étonnante capturée par le télescope spatial Hubble révèle deux éjections lumineuses en forme de S d’une étoile mourante. En vieillissant, l’étoile gonfle et propulse ses couches externes dans l’espace. L’effet visuel époustouflant mélangé à la furie intense de toute cette dynamique a poussé l’équipe responsable de l’observatoire à surnommer la nébuleuse planétaire IC 4634 comme « La belle et la Bête » (La belle et la bête).

Selon un communiqué publié par l’Agence spatiale européenne (ESA), le partenaire Hubble de la NASA, le noyau très chaud et exposé de l’étoile a craché un rayonnement ultraviolet intense dans des coquilles de gaz, ce qui les fait briller de couleurs riches.

L’un des jets de gaz atteint le plus loin, il a donc été projeté en premier, suivi d’un flux de matière éjecté plus récemment, qui a formé un S à partir du milieu. Le résultat est remarquablement symétrique de part et d’autre de l’étoile centrale.

Toujours selon le communiqué de l’ESA, l’image a été prise par la caméra planétaire à champ large 2 (WFPC2) de Hubble, qui a atteint la nébuleuse IC 4634 à plus de 7 500 années-lumière, dans la constellation équatoriale d’Ophiuchus, également appelée Serpentarium. se trouve dans le plan galactique de la Voie Lactée.

L’image était composée de captures réalisées à travers cinq filtres différents (F487N, F502N, F574M, F656N et F658N) qui enregistraient la lumière émise par différents éléments dans les caractéristiques gazeuses. Le temps d’exposition total était de 67 minutes, avec un champ de vision de seulement 29 arcs de diamètre.

Lire la suite:

Triplés galactiques et serrure cosmique

Le « vieil homme » Hubble, en activité depuis plus de 32 ans, continue de nous présenter des records incroyables, montrant qu’il a encore beaucoup d’informations à offrir.

Outre la nébuleuse « La Belle et la Bête », une autre preuve en est une capture publiée mercredi (9) par la NASA, également réalisée par ce joyau : le système Arp 248, un arrangement de galaxies triplées à 200 millions d’années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Vierge, en pleine activité interactive visuellement et scientifiquement fascinante.

A la fin du mois dernier, le Apparence numérique a montré un « verrou cosmique » enregistré par Hubble dans la constellation d’Orion, à environ 1 350 années-lumière de la Terre. En fait, il s’agit d’une cavité présente dans une nébuleuse par réflexion, un phénomène généré par des débris produits par la naissance d’étoiles – en l’occurrence, un petit système stellaire appelé V380 Orionis.

