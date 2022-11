Un crâne de tyrannosaure mis aux enchères pourrait valoir une fortune

Pour les amoureux des dinosaures qui ont toujours voulu avoir un crâne de T-Rex accroché à leur mur, c’est maintenant l’occasion. Pour obtenir cet objet de collection, vous devez débourser un montant compris entre 15 et 20 millions de dollars américains (environ 77,9 à 103,9 millions de reais). C’est ce que la maison de vente aux enchères Sothebys estime que le crâne d’un tyrannosaure qui sera mis aux enchères en décembre pourrait atteindre.

Le crâne, intitulé Maximus, mesure environ 2 mètres de haut et pèse plus de 90 kg. Le fossile est en excellent état, avec des os même petits et plus délicats, comme toutes les dents de la mâchoire, sans aucun composé ajouté. Contrairement à sa tête, le reste du corps du dinosaure a été détruit par l’érosion. « Sans le travail de paléontologues de terrain expérimentés qui ont soigneusement collecté et conservé ce crâne, il aurait pu être altéré et perdu pour la science à jamais », a déclaré Henry Galiano, consultant à la maison de vente aux enchères, dans un communiqué.

Le T-Rex a été trouvé dans l’état du Dakota du Sud, aux États-Unis, dans la formation de Hell Creek. La région est bien connue pour être l’endroit où se trouvent la plupart des découvertes sur les tyrannosaures dans le monde. D’autres espèces de la période crétacée peuvent également être trouvées sur le site, qui s’est terminé il y a 66 millions d’années avec l’extinction des dinosaures tels que le triceratops, l’edmontosaurus et l’ankylosaurus.

Lire la suite!

Fond de fossile de Tyrannosaurus

Maximus ne sera pas le premier tyrannosaure du site archéologique de Hell Creek à être mis aux enchères. De nombreux spécimens de cette espèce ont déjà été mis aux enchères, comme Stan, le squelette de dinosaure le plus complet au monde. En 2020, il s’est vendu 31,8 millions de dollars, ce qui en fait le fossile de dinosaure le plus cher de tous les temps.

Un autre cas est celui de Sue, son squelette presque complet a été vendu en 1997 pour 8,3 millions de dollars (15,4 millions de dollars actuellement, compte tenu de l’inflation, ce qui correspondrait à 80,4 millions de reais). Bientôt, le 20 novembre, un autre T-Rex, Shen, sera mis aux enchères à Hong Kong, avec des enchères pouvant atteindre 25 millions de dollars américains (129,9 millions de reais) attendues.

Le crâne de Maximus sera mis aux enchères le 9 décembre à New York et sera la première vente aux enchères ouverte au public.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !