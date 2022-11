L’image d’une spectaculaire fabrique d’étoiles célèbre les 60 ans de l’ESO

Le 5 octobre 1962, cinq pays – la Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Suisse – ont signé une convention pour créer l’Observatoire européen austral (ESO). Au cours des 60 dernières années, ce partenariat a permis aux scientifiques du monde entier de découvrir les plus grands secrets de l’univers.

Soutenu par 16 États membres et partenaires stratégiques, l’ESO rassemble des chercheurs du monde entier pour développer et exploiter des télescopes terrestres avancés au Chili qui permettent des investigations astronomiques innovantes.

La nébuleuse du cône fait partie d’une région spatiale de formation d’étoiles, NGC 2264, située à environ 2 500 années-lumière de la Terre. Crédit : VLT/ESO

A l’occasion du 60ème anniversaire de l’entité collaborative, une nouvelle image de la Nébuleuse du Cône, capturée avec le Très grand télescope (VLT) de l’ESO, a été récemment dévoilé. Il fait partie d’une campagne commémorative qui sera lancée à la fin de l’année par l’organisation.

Selon un communiqué de l’ESO, la campagne sera menée à la fois sur les réseaux sociaux, avec le hashtag #ESO60years (#ESO60years), et à travers des événements locaux dans les États membres du partenariat et dans d’autres pays.

Au centre de la scène, nous voyons le pilier de sept années-lumière de la nébuleuse du cône, qui fait partie de NGC 2264, l’une des plus grandes régions de formation d’étoiles connues. Au sommet de la « montagne de nuages », on trouve une nébuleuse en forme de corne dans la constellation de Monoceros (La Licorne).

Située à moins de 2 500 années-lumière, la nébuleuse du cône est relativement proche de la Terre, ce qui en fait un objet bien étudié. Cet enregistrement, cependant, est l’image la plus dramatique jamais prise auparavant, révélant l’apparence sombre et impénétrable de la nébuleuse d’une manière qui la fait ressembler à une créature mythologique.

Comme le souligne le site Web Physiquela nébuleuse du cône est un exemple parfait des formes en forme de pilier qui se développent dans les nuages ​​géants de gaz et de poussière moléculaires froids responsables de la production de nouvelles étoiles.

Lire la suite:

Ce type de pilier apparaît lorsque des étoiles bleues brillantes massives et naissantes émettent des vents stellaires et un rayonnement ultraviolet intense qui soufflent des matériaux de leur voisinage. Au fur et à mesure que ce matériau est repoussé, le gaz et la poussière plus éloignés des jeunes étoiles sont comprimés en formes denses, sombres et hautes semblables à des piliers.

Dans l’image ESO récemment publiée, prise avec le réducteur focal et le spectrographe à faible dispersion 2 (FORS2) du VLT, l’hydrogène est représenté en gaz bleu et le soufre en rouge. L’utilisation de ces filtres fait apparaître les étoiles bleues brillantes, qui indiquent la formation récente d’étoiles, presque dorées, contrastant en étincelles avec le cône sombre.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !