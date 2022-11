Que dit le plus ancien message écrit du monde ?

Un article publié dans la revue scientifique Journal d’archéologie de Jérusalem décrit la découverte du plus ancien message écrit du monde, qui a été écrit sur un type de peigne en ivoire avec un alphabet qui allait plus tard évoluer vers ce que nous connaissons aujourd’hui.

L’instrument à dents fines a été trouvé il y a plusieurs années à Tel Lachish, une ancienne ville cananéenne à environ 40 km au sud-ouest de Jérusalem, mais ce n’est que récemment que les scientifiques ont remarqué l’existence de 17 lettres minuscules.

Le peigne en ivoire aux lettres cananéennes et aux dents cassées découvert à 40 km de Jérusalem. Crédits : Dafna Gazit, Autorité des antiquités d’Israël

Ensemble, les marques à peine perceptibles forment sept mots distincts, « ytš ḥṭ ḏ lqml ś(rw]zqt », qui se traduit approximativement par : « Puisse cette proie arracher les poux des cheveux et de la barbe ».

« C’est la première expression trouvée dans la langue cananéenne en Israël », selon Yosef Garfinkel, professeur d’archéologie préhistorique et d’archéologie de la période biblique à l’Université hébraïque de Jérusalem.

Ceci est important car l’écriture cananéenne (également connue sous le nom d’alphabet phénicien) est le plus ancien exemple connu d’alphabet, qui serait adapté et adopté par les cultures du monde entier. La plupart des alphabets modernes proviennent de ces lettres originales et anciennes, notamment l’arabe, le grec, l’hébreu, le latin et le russe.

« L’inscription en peigne est une preuve directe de l’utilisation de l’alphabet dans les activités quotidiennes il y a environ 3 700 ans. C’est une étape importante dans l’histoire de la capacité humaine à écrire. Alerte scientifique🇧🇷

Le peigne est fait de défense d’éléphant et ne mesure que 3,66 centimètres de long et 2,51 centimètres de large. L’inscription peu profonde sur son corps est encore plus petite. Certaines lettres ne font pas plus d’un millimètre. D’autres se sont estompés au point d’être pratiquement illisibles, ce qui les rend difficiles à interpréter sans leurs voisins pour le contexte.

Un côté du peigne contient les restes de six grandes dents, probablement pour se brosser les cheveux, tandis que l’autre côté contient les restes de 14 dents fines, probablement pour éliminer les poux et les lentes.

Reste d’une lente entre deux dents cassées de l’antique peigne en ivoire. Image : Vainstub et al., Jerusalem Journal of Archaeology

Sur le côté le plus fin du peigne, l’une des dents contenait les restes de lentes d’un type de pou très ancien. Bien que ce ne soit pas la preuve la plus lointaine de poux jamais trouvée – certains échantillons découverts dans des cheveux humains remontent à au moins 10 000 ans – le matériel de l’objet suggère que même les riches Cananéens étaient irrités par ces nuisances rampantes.

En effet, l’ivoire utilisé pour fabriquer le peigne a probablement été importé d’éléphants d’Égypte, ce qui indique que l’ustensile appartenait à une personne suffisamment riche pour acquérir un luxe étranger.

La datation radiométrique du peigne a échoué, mais sur la base d’autres artefacts précédemment trouvés dans la même zone, les chercheurs soupçonnent que l’outil a été inscrit à l’âge du bronze, vers 1700 avant notre ère*.

De plus, à en juger par le style des lettres archaïques, les experts pensent que les mots ont été écrits au « premier stade du développement de l’alphabet », peu de temps après l’établissement de l’alphabet cananéen.

*Common Era (EC) et Before the Common Era (EC) sont les nomenclatures mises à jour pour les termes After Christ (AD) et Before Christ (BC)