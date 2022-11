Lune de sang : regardez un impressionnant composite d’images de la dernière éclipse lunaire de l’année

Mardi (8), a eu lieu la dernière éclipse lunaire de 2022. Malheureusement, ici au Brésil, le spectacle n’a pu être pleinement visible qu’à Acre. Dans le reste de la région nord, il a été possible de voir une éclipse partielle (celle dans laquelle seule une partie de la Lune est couverte par l’ombre). Mais, pour ceux qui se trouvaient ailleurs et tenaient à suivre l’événement, il y avait des retransmissions en direct sur Internet.

Lors d’une éclipse totale, comme cela s’est produit mardi (8), la Lune est totalement recouverte par l’ombre de la Terre (qui passe entre elle et le Soleil), et en raison de la coloration observée sur notre satellite naturel, le phénomène est également connu sous le nom de Lune de sang. Crédits : Small Chip –

Parce qu’il s’agit d’une éclipse lunaire totale, puisque notre satellite est totalement pris en charge par l’ombre de la Terre (qui passe entre lui et le Soleil), l’événement est également connu sous le nom de « Lune de sang ». D’après le site espace.comce n’était pas seulement la dernière éclipse lunaire de l’année, mais aussi la dernière « Blood Moon » jusqu’en 2025.

D’autres régions du globe qui pourraient être témoins de l’éclipse étaient l’Amérique du Nord, certaines parties de l’Amérique du Sud, l’Asie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Dans certains de ces endroits et d’autres, des enregistrements ont rapidement été partagés sur les réseaux sociaux (découvrez-en quelques-uns ici).

Chaque image capturée est plus impressionnante que la suivante, mais une en particulier peut toutes les surpasser. Il s’agit d’une composition réalisée par le célèbre astrophotographe américain Andrew McCarthy, qui nous offre habituellement des enregistrements fascinants (comme cette vidéo du Soleil sortie en septembre).

Cette image composite de l’éclipse lunaire totale de mardi dernier montre la Lune à différentes étapes tout au long de l’événement. Crédits : Andrew McCarthy

Dans l’image composite, il est possible de voir la Lune à différents stades de l’éclipse tout au long de l’événement. « La taille et la forme de l’ombre de la Terre sont clairement visibles ici », a déclaré McCarthy. sur Twitter🇧🇷 « Ces événements sont absolument magiques à voir et assez surréalistes. »

Il a fait l’enregistrement de l’arrière-cour de sa maison en Arizona. « Au total, j’ai pris environ 150 000 images », a déclaré le photographe au site Web. Univers aujourd’hui🇧🇷 « Ma stratégie consistait d’abord à prendre des photos avec mon c11 sur le 2800 mm natif avec le capteur ASI174 mm rapide mais minuscule. J’ai vu la Lune en minuscules segments capturant des milliers d’images par segment, qui ont ensuite été triées, empilées et raffinées, de sorte que lorsque le panorama de la Lune a été assemblé, il a montré des détails incroyables.

McCarthy a dit qu’il l’avait fait trois fois pendant la nuit. Il a utilisé son appareil photo Sony A7II monté sur un télescope Celestron EdgeHD800 de 8 pouces à 2000 mm pour capturer la Lune entière avec une grande résolution à chaque prise de vue, ce qui a pris environ 500 photos tout au long de la nuit.

Ces images ont ensuite été combinées avec une photo haute résolution de la Lune précédemment capturée pour créer le composite final, qui a été assemblé dans Photoshop à partir de ces enregistrements.

