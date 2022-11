OVNIS dans le sud du Brésil : qu’est-ce que SpaceX pourrait avoir à voir là-dedans ?

Ces derniers jours, une succession d’observations d’objets volants non identifiés (les soi-disant ovnis) dans la région sud du Brésil a intrigué les pilotes d’avion, la communauté scientifique et la population en général. Après tout, quelles seraient les lumières réellement observées en mouvement à la fois depuis les cockpits des avions et enregistrées et partagées sur les réseaux sociaux par les observateurs au sol ?

Tout cela peut avoir quelque chose à voir avec SpaceX. Mais d’abord, pour comprendre tout le contexte, il convient de récapituler les événements étranges qui ont été signalés depuis les dernières semaines d’octobre.

Rapport d’observation d’OVNI le 22 octobre 2022

Dans la nuit du 22, un samedi, des pilotes d’Azul Linhas Aéreas qui effectuaient un vol commercial de São Paulo (SP) à Porto Alegre (RS) ont déclaré avoir vu une lumière étrange en passant au-dessus de Santa Catarina, semblable au phare d’un avion. Cependant, il n’y avait aucun autre avion sur les radars dans la même région.

Deux semaines plus tard, également un samedi (5), les pilotes Azul et Latam ont signalé de nouvelles apparitions à la tour de contrôle de l’aéroport international Salgado Filho, dans la capitale du Rio Grande do Sul.

Écoute aérienne réalisée par la chaîne Salgado Filho Airport Camera le samedi soir (5) et le dimanche matin (6)

Ces observations, cependant, n’ont pas commencé dans cette région. « En fait, on voit ces lumières depuis Confins (MG). Il y a trois lumières en spirale entre elles ici, très fortes », a décrit le commandant du vol Azul 4657.

Trois jours plus tard, le mardi (8), les pilotes de quatre avions différents ont signalé la même chose : l’apparition de lumières atypiques juste au-dessus de la ligne d’horizon. Il leur a été demandé de « réaliser des images afin de permettre l’analyse du schéma de mouvement de l’objet vu ».

Il est important de renforcer le sens de l’acronyme OVNI : objet volant non identifié. Autrement dit, tout ce que vous voyez voler dans le ciel, mais vous ne pouvez pas être sûr de quoi il s’agit. Pas nécessairement des vaisseaux spatiaux extraterrestres ou quelque chose comme ça.

En effet, selon plusieurs responsables du département américain de la Défense (DoD), qui se sont entretenus de manière anonyme avec le Le New York Times au cours de la semaine dernière, la plupart des observations signalées dans le monde sont principalement des ballons météorologiques et des dispositifs de surveillance.

Selon ces sources, même les images les plus impressionnantes, qui semblent désobéir aux lois de la physique, sont probablement le résultat d’illusions d’optique.

pour le chroniqueur Apparence numérique Marcelo Zurita, président de l’Association Paraiba d’Astronomie (APA), membre de la Société Brésilienne d’Astronomie (SAB) et directeur technique du Réseau Brésilien d’Observation des Météores (BRAMON), ces lumières peuvent être liées aux réflexions des rayons du Soleil sur le Soleil panneaux de satellites.

« Satellite Flyers » est le nom donné au phénomène par lequel la lumière du Soleil est réfléchie vers la Terre lorsqu’elle frappe un panneau solaire sur un satellite. Image : NIMEDIA –

« L’hypothèse sur laquelle nous travaillons, et qui me semble la plus cohérente, est ce que nous appelons les ‘flyers satellites’, qui sont des reflets de la lumière du soleil sur des panneaux de satellites qui passent à des milliers de kilomètres », a déclaré Zurita.

D’accord, mais qu’en est-il de SpaceX ?

C’est là que SpaceX entre en jeu. Plus précisément, le phénomène est en fait appelé « Phénomène Starlink-Racetrack » ou « Fusée Starlink», au vu de l’énorme parc d’équipements de la mégaconstellation des satellites internet haut débit de la société d’Elon Musk, qui dépasse déjà les trois mille. Beaucoup d’entre eux peuvent être vus à l’œil nu.

Zurita met en lumière une vidéo enregistrée par l’astrophotographe Gabriel Zaparolli, un habitant de la municipalité de Torres, à l’extrémité nord de la côte atlantique du Rio Grande do Sul, à la frontière avec Santa Catarina.

Bien que les analyses préliminaires des images capturées par Zaparolli indiquent avec une certitude de presque 100% qu’il s’agit bien de satellites Starlink reflétant la lumière du soleil, cela ne reste que l’hypothèse la plus probable. « Ce que nous avons, ce sont des hypothèses, qui impliquent également la possibilité d’être des drones ou des modèles réduits d’avions éclairés d’une manière différente. Mais ça ne semble pas être quelque chose qui brille quand ça traverse l’atmosphère », a expliqué Zurita, précisant que l’un des métiers de BRAMON est justement de procéder à l’analyse d’enregistrements captés par des caméras de sécurité, des observatoires ou envoyés par des caméramans amateurs.

En plus des observations rapportées par les pilotes et de la vidéo enregistrée par l’astrophotographe de Torres, des dizaines d’autres enregistrements ont circulé sur les réseaux sociaux. Pour Zurita, ils ne sont pas nécessairement liés les uns aux autres. « Certes, il nous sera très difficile d’identifier tous ces phénomènes observés dans le sud, car ils ont probablement des causes et des origines différentes les unes des autres. Depuis la nouvelle des premiers signalements de pilotes passant au-dessus de Santa Catarina vers Porto Alegre, ces observations ont commencé à se multiplier, je crois que parce que tout le monde était en alerte et très attentif au ciel, espérant enregistrer quelque chose ».

Selon Zurita, le fait est que, pour ces cas, l’explication trouvée peut décourager ceux qui espèrent que les extraterrestres passant par notre planète sont confirmés. « Au début, de nombreux cas ne peuvent pas être expliqués, faute de données. Et pour ceux qui contiennent des données, les analyses indiquent des avions dans certains enregistrements, dans d’autres, des satellites. Même des phénomènes purement optiques comme les reflets de lentilles ou similaires ont été confirmés.

La FAB se prononce sur les observations de pilotes

Dans un communiqué, l’armée de l’air brésilienne (FAB) a déclaré que, ces derniers jours, le contrôle de l’espace aérien s’est déroulé dans les limites normales et qu’il n’y avait aucune trace d’événement aéronautique à Rio Grande do Sul. « Aucun objet inconnu n’a été identifié par les radars de défense aérienne. »

Cette série de rapports d’apparition (qui proviennent également d’Uruguay et d’Argentine), en plus des vidéos réalisées par les pilotes, sont en cours d’analyse par l’Observatoire astronomique Cosmos, à Itaara, dans la région centrale de l’État. « Cela montre que nous sommes confrontés, en ce moment, à un phénomène aérien non identifié », a déclaré à G1 le directeur de l’entité, Hernan Mostajo. « Ecoutez, ça ne veut pas dire que dans une semaine ou un mois on ne pourra pas s’identifier ».

Selon Mostajo, le matériel a été envoyé aux chercheurs de la NASA, l’agence spatiale américaine, qui évalue les phénomènes aériens non identifiés (UAP).

