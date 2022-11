La station spatiale pourrait manquer de fournitures après l’échec du cargo

Il semble que les astronautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS) devront attendre un peu le prochain ravitaillement, alors que le cargo NG-18 Cygnus, transportant des fournitures pour l’équipage, est tombé en panne en plein vol en partant. obstacle inattendu.

Construit par Northrop Grumman, le cargo est chargé de quatre tonnes de nourriture, de matériel de recherche et d’autres ustensiles. Bien que son lancement se soit déroulé sans encombre, lorsqu’il s’est séparé d’une partie de la fusée qui le transportait, son voyage vers l’ISS a rencontré un obstacle inattendu.

Lire la suite:

Selon certaines mises à jour sur l’incident, l’un des deux panneaux solaires qui aident à alimenter le vaisseau spatial ne s’est pas déployé et ne peut donc pas être déployé. À l’heure actuelle, selon une note publiée par la NASA, « Northrop Grumman collecte des données sur le déploiement du deuxième réseau et travaille en étroite collaboration avec la NASA ».

Le fabricant déclare que le vaisseau spatial terminera son voyage à temps

Même face à cette mésaventure, Northrop Grumman pense que le vaisseau spatial Cygnus peut terminer son voyage avec le peu d’énergie qui lui reste, même dans le calendrier précédemment stipulé. Selon la NASA, « Northrop Grumman a informé la NASA que Cygnus a suffisamment de puissance pour se rendre mercredi à la Station spatiale internationale pour terminer sa mission principale, et la NASA évalue cela et la configuration requise pour la capture et l’accostage ».

Le NG-18 Cygnus de Northrop est l’un des 18 engins spatiaux désignés au cours de la dernière décennie pour ravitailler l’ISS. Aux côtés de NG se trouvent la capsule Dragon de SpaceX et le vaisseau spatial russe Progress. Une fois que le vaisseau spatial cargo s’est amarré à l’ISS via un bras robotique et a quitté sa cargaison, les astronautes jettent Cygnus avec d’autres déchets. Ainsi, le pauvre cargo est envoyé dans l’atmosphère terrestre, où il brûle en rentrant.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube🇧🇷 Abonnez-vous à notre chaîne !