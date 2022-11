Fusion nucléaire : la guerre en Ukraine accélère la quête de technologie

Depuis 2021, les tensions entre les anciens pays soviétiques s’aggravent chaque jour. L’intensification de la guerre d’Ukraine a exposé l’Europe à une crise énergétique qui sévit actuellement sur le continent. Avec la réduction des expéditions de gaz de la Russie vers ses voisins, le développement d’une source d’énergie géopolitiquement indépendante est devenu urgent. La fusion nucléaire est l’une des meilleures options pour résoudre ce problème.

La Russie est chargée de fournir 40 % de la demande de gaz de l’Union européenne. La réduction des expéditions de gaz naturel par le pays, qui est le plus grand exportateur du segment, a accéléré la recherche d’énergie issue de la fusion nucléaire. En réponse à newsweekMegan Wilson, directrice de la stratégie et du marketing chez General Motors, a déclaré que la situation est un avertissement sur l’importance de la fusion nucléaire : « Alors que le conflit russe entraîne des prix élevés de l’énergie et des pénuries d’énergie en Europe, nous constatons un intérêt accru pour la fusion. à un moment où l’intérêt pour la fusion est déjà élevé.

Lire la suite!

Qu’y a-t-il de si bien dans la fusion nucléaire ?

Le processus de fusion nucléaire consiste à forcer deux noyaux atomiques ensemble dans des conditions intenses, créant ainsi un seul noyau plus lourd. Cependant, leur masse n’est pas égale à la somme des masses des noyaux d’origine, de sorte que le poids « restant » est converti en énergie. Ce processus se produit dans le Soleil, où les noyaux d’hydrogène fusionnent constamment en atomes d’hélium. Le « reste » de la réaction libère environ deux millions de fois plus d’énergie que celle libérée par la fission des atomes. Par rapport à Itaipu, 3 kg d’hydrogène produiraient la même énergie produite par la centrale en une journée.

La fusion nucléaire est également avantageuse en raison de la facilité d’obtention d’atomes d’hydrogène et de ne pas nuire à l’environnement. La méthode, en plus de ne pas émettre de carbone, produit des déchets toxiques et des apports radioactifs, présente également de très faibles risques d’explosion et de contamination. Cependant, développer un réacteur qui produit moins d’énergie qu’il n’en consomme est un défi pour la fusion nucléaire.

Selon Wilson, le secteur privé est l’un des plus gros investisseurs dans la technologie. Selon une enquête de la Fusion Industry Association, en juillet de cette année, le secteur privé a levé plus de 4,7 milliards de dollars en recherche que l’année dernière. De nombreux pays comme la Chine et même la Russie ont travaillé à trouver de l’énergie à partir de la fission nucléaire. La prévision est que dans les deux prochaines décennies, cette technologie sera déjà disponible pour alimenter nos maisons.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube🇧🇷 Abonnez-vous à notre chaîne !